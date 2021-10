Cada vez que Harry Styles se sube a un escenario genera una auténtica revolución entre los espectadores que disfrutan de él. No solo por el buen directo que ha demostrado tener desde que comenzó su carrera en la industria, sino también por la cantidad de gestos y detalles que tiene con sus seguidores y seguidoras. En este caso, el intérprete de "Adore You" quiso ayudar a una fan a mostrar su sexualidad abiertamente durante uno de sus conciertos. Y la reacción del artista ya se ha hecho viral en redes sociales.

Durante uno de sus conciertos en Connecticut, el cantante quiso mostrar su apoyo a una joven que le hacía una petición especial a través de su pancarta: "Ayúdame a salir del armario. Ondea mi bandera". Y dicho y hecho. Aunque resulta complicado leer todos los mensajes que pueden llegar a verse entre el público de un concierto de estas características, Styles no dudó en hacer caso a la seguidora levantando las banderas bisexual y LGTB en pleno show.

"Tómate un tiempo para asimilar este momento. Cuando levante la bandera, ya estarás fuera", confesaba Harry frente al estadio que hacía escasos segundos se encontraba coreando sus letras. Tras ondearla sobre el escenario, Styles cerró el momento al grito de "¡libertad!".

Icono LGTB y de la nueva masculinidad

El intérprete de "Watermelon Sugar" no solo es icono entre el colectivo LGTBI, sino que también es el claro ejemplo de que las prendas no poseen clasificación ninguna, y lleva años demostrando que la opinión pública no interfiere en su manera de vestir. ¿O es que ya no recuerdas la multitud de ocasiones en las que hemos podido observar su perfecta manicura? ¿O vestido con faldas o trajes de ballet? ¿Está redefiniendo el concepto de masculinidad tal y como lo entendemos en la actualidad?

Rafa Muñoz, responsable de contenidos de moda en RTVE Digital, no duda en afirmar la importancia que poseen actos como el llevado a cabo por Harry Styles: "Hay tendencias que son imparables porque corresponden a un cambio de la sociedad y a una necesidad, ya sea de expresarse en un momento dado o autoafirmarse. Llevamos varias temporadas hablando de que el hombre quiere recuperar esa fantasía que le fue arrebatada en la gran renuncia masculina: se le desposeyó del brillo y el artificio para entregarle el traje, ese atuendo que durante décadas fue un elemento sombrío, neutro y austero", indicaba a Playz.

"Pero los tiempos cambian y las palabras también. La masculinidad rompe con los atributos del macho y se adapta a la forma de ser de las nuevas generaciones. Nadie duda de que los futbolistas no sean masculinos por llevar bolsos, diademas, maquillaje… Tras la metrosexualidad llega la feminización del armario masculino, y las prendas que antes se reservaban para las mujeres las llevan ahora los hombres. Pharrell Williams se viste con chaquetas de Chanel, Jared Leto lleva faldas y Bill Porter luce vestidos de ensueño en las alfombras rojas. Harry Styles está en un nivel superior porque es la persona más influyente en moda y sus pasos son analizados con lupa. Por eso, que lleve un vestido en la portada de Vogue es muy importante y relevante. Es un paso más hacia la nueva normalidad. Y no hablo de la era post pandemia, hablo de la nueva era: esa en la que no hay que etiquetar a la gente. La era de la libertad para ser, sentir y vestir", finalizaba Muñoz.