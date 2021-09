Arrasó en Venecia con el vestidazo de Balmain que ya forma parte de los iconos de las alfombras rojas, un diseño escultural de quitar el hipo. Y ahora cambia de registro pero el resultado no varía. Zendaya ha conquistado París con este 'dos piezas' de la casa Alaïa, que tiene ahora como director creativo a Pieter Mulier. Se trata de uno de los looks de la nueva colección, la de primavera y verano de 2022, y la actriz lo combinó con unos zapatos de Jimmy Choo. Zendaya tiene 25 años pero ..."ella es una mujer adulta", dice Law Roach, su estilista. Es una diva, sobre todo para la Generación Z, tiene magnetismo y poderío. Por eso eclipsa, aunque no quiera, a todo el que tiene al lado. Incluso si esa persona es Timothée Chalamet (fabuloso con un esmoquin en denim) o Rebecca Ferguson, dos de sus compañeros de reparto en la esperadísima adaptación de Dune que ha hecho Denis Villeneuve.

Zendaya, irresistible con un 'dos piezas' de Alaïa. Gtres

Diseño de Pieter Mulierr para la casa Alaïa. Gtres

En 'Dune' Zendaya Coleman, es Chani, líder de la tribu Fremen

Un clásico renovado El realizador canadiense ha acometido el desafío de retratar el universo de Dune, sus luchas interplanetarias de ecos vigentes, y ha creado una historia trepidante fiel a su minucioso estilo visual. La expectación es máxima, por eso en el estreno que se hizo en Venecia se precintaron todos los teléfonos móviles de los asistentes, para evitar la piratería. Villeneuve se enamoró de la historia escrita por Frank Herbert en 1965: "Me conmovió desde el principio", dijo el director de títulos como La llegada o Blade Runner 2049. "Creo que cuando lo leí de pequeño me impactó este viaje en busca de la identidad, que pasa a través de otras culturas, la relación con la naturaleza, su sentimiento de melancolía, la bellísima sensación de aislamiento del personaje y su herencia". Timothée Chalamet con un original esmoquin de tela vaquera. Gtres Dune está ambientada más allá del 10 000 y cuenta la epopeya de Paul Atreides (papel de Timothée Chalamet), el joven hijo del duque Leto (Oscar Isaac) y la sacerdotisa Lady Jessica (Rebecca Ferguson) que acaba arrastrado a una encarnizada lucha de poder intergaláctica. Paul tendrá ante sí un desafío definitivo: vencer sus miedos y combatir a unas fuerzas oscuras de ese universo que le han llevado a Arrakis, un árido planeta habitado por la tribu Fremen, liderada por Stilgar (Javier Bardem) y Chani (Zendaya). Ahí, la humanidad combate por el control de una materia preciada y escasa, "la especia", mientras trata de sobrevivir a una naturaleza hostil de desiertos inhóspitos, abrasados por el sol y por la escasez del agua. "Cuando Herbert escribió 'Dune' en los años sesenta estaba haciendo un retrato del siglo XX que en realidad se convirtió en una predicción de lo que ocurriría en el XXI", explicó el realizador, que llamó a tomar medidas para la supervivencia del planeta. Gary Dourdan saltó a la fama con la serie C:S.I Gtres La actriz Rebecca Ferguson en el estreno de 'Dune' en París. Gtres