Líbano es una hermosa cantera de diseñadores. Son muchas las casas de costura creadas en este país que presentan sus colecciones en Europa y Estados Unidos. Entre los creadores y creadoras libanesas hay nombres tan importantes como Elie Saab, Zuahir Murad, George Chakra, y Reem Acra, una de las más aclamadas en el sector nupcial. Y a esta lista hay que sumar ahora otro nombre: Eli Mizrahi. Tiene 35 años y está llamado a dejar su huella en el mundo de la moda internacional. Nació en el Líbano en 1986 y con tan solo 13 años se trasladó a Nueva York como refugiado político. Desde niño se sintió atraído y fascinado por el mundo de la costura y las pasarelas, y poco a poco fue cumpliendo sus sueños.

En la Gran Manzana empezó a moverse con soltura en el universo de la moda, conociendo a gente importante e influyentes con los que tejió una red de contactos que supo aprovechar. Primero trabajó con asistente y consultor para firmas de moda pero siempre tuvo claro que tendría su propia firma y logró su meta. Así nació Mônot, una etiqueta de lujo asequible que huye del encorsetamiento y celebra la belleza en todas sus expresiones.

El diseño de la derecha es el que lleva Ester Expósito en Venecia

Ester Expósito con falda blanca y top asimétrico, todo de Mônot.

Kate Hudson y Demi Moore en Venecia con vestidos de la nueva colección de Mônot.

Su primera colección llegó a finales de 2018 y fue la de la temporada de primavera y verano de 2019. Desde entonces hasta ahora ha mantenido su estilo: rebelde, seductor y un tanto canalla. Eli Mizrahi se maneja muy bien con la tijera y sabe cortar los vestidos en los lugares precisos para potenciar la sensualidad de la mujer. Adora los patrones arquitectónicos que, lejos de esconder el cuerpo, remarcan sus formas reinventando la silueta.

La lista de celebrities que han llevado sus prendas es 'alucinante': Zendaya, Jennifer López, Ashley Graham, Amber Valleta, Irina Shayk, Kate Hudson, Demi Moore y la españoal Ester Expósito son algunas de las mujeres de su 'tribu' de incondicionales.

Eli Mizhari, director creativo de la casa Mônot.

Moda rebelde, sensual y provocativa que viene de Líbano. RTVE

Las asimetrías son una de las características de los diseños de Mônot

Hablamos de mujeres imponentes que saben llevar sus diseños, defendiendo cada corte, cada costura, cada golpe de libertad con aplomo y elegancia. Una de sus características es que lleva la diversidad como bandera, y las fotografías de sus colecciones lo demuestran: su moda es inclusiva, tolerante y abierta a todos los géneros. Y es esta una de las metas de su vida, personal y profesional. Lo que quiere es derribar barreras, luchar contra los vetos y abrir fronteras. En definitiva, ampliar los horizontes de la moda y agrandar los armarios de sus incondicionales sin encoger sus carteras.

El estilo 'cut out' llevado a prendas sofisticadas y nocturnas

Patrones arquitectónicos con una fuerte carga de sensualidad, es la clave de Mônot.

El negro es la base de la colección de Mônot para el otoño de 2021.

Mizrahi vende en los sitios más exclusivos, como Moda Operandi, Browns, Harvey Nichols UK o Luisa Via Roma, y sus vestidos saltan también con fuerza a las portadas de las revistas de todo el planeta, desde Vogue y Harper´s Baazar hasta The Billboard o The Wall Street Journal, que ha entrevistado en exclusiva a Marta Ortega y ha provocado un interesante revuelo mediático. Todos destaca que Eli Mizrahi y Mônot son sinónimo de sexy, pero también hay que es una etiqueta que empodera y que hace sentir libre a la persona que lo lleva.