“No sabes dónde te has metido”, le dijo Palomo Spain a su novio, Pablo Díaz, cuando empezaron a salir. Los primeros días fueron tranquilos, pero cuando en mayo de 2021 la prensa publicó la noticia y el nombre del nuevo amor del modista, se armó un gran revuelo mediático. Alejandro Gómez Palomo es uno de los personajes más conocidos de la televisión, gracias al éxito que tiene el programa Maestros de la Costura. Su forma de vestir, sus expresiones y simpatía han calado en el público, que siente adoración por él. Palomo pensaba que a la gente "no le interesaba su vida privada" pero la noticia de la relación con Pablo fue tal bombazo que les sorprendió tanto a ellos, como a sus familiares y el resto del equipo. “Yo estaba en Schok y él también”, dice Palomo, sobre Pablo, diseñador y especialista en marketing. “Es un chico que no puede ser más ajeno a este mundo, pero, ya le he dicho yo: ¡No sabes dónde te has metido, pero es lo que hay! ¡Qué le vamos a hacer!”. Esto y más, se lo ha confesado a Carlos del Amor, en La Matemática del Espejo.

"En la feria del pueblo me ponía como las grecas, bailaba, cantaba" La vida de Palomo Spain cambió de forma radical cuando se estrenó 'Maestros de la Costura': "La tele cambia un montón tu forma de estar presente en el mundo", confiesa. En un principio fue chocante para el diseñador, ya que tuvo que dejar de hacer muchas cosas para mantener la discreción: "Te das cuenta de que, por ejemplo, en una feria, que es un sitio donde yo he ido todos los años, me he puesto como las grecas, he bailado, he cantado, me he recogido el último etc. A partir de empezar a salir en televisión, ya se convirtió en una cosa más agobiante. Ahora, un sitio en el que ibas a desinhibirte y a ser uno más del pueblo, se convierte en una cosa donde tienes que mantener la compostura". Palomo Spain presenta Córdoba e inventa el 'flamenco queer' Palomo es consciente de la doble cara de la fama. La buena es la que todo el mundo desea. La mala, sin embargo, llega a agobiar, e incluso a producir miedo o estrés. Él reconoce que ahora ya no es el mismo, que no se comporta de la misma manera. "Uno termina autocensurándose muchas veces". Y añade: "Te das cuenta de que te la juegas". Antes de conocer a Pablo, Palomo mantuvo una sólida relación con Pol Roig, un joven modelo que casi siempre desfilaba para el modista y al que conoció cuando llegó al taller como becario. Muchas veces cerró el desfile, llevando el look más especial de la colección. Cuando rompieron, Palomo pasó una temporada como 'soltero de oro' y llegó a hablar de ello con Raphel. Cuando el vidente visitó el taller de 'Maestros de la costura' le dijo que encontraría el amor en alguien mayor que él... lo que quiere decir que sus vaticinios no se cumplieron.