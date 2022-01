¿Qué famoso hizo que a Palomo Spain le temblasen las piernas?

Alejandro Gómez Palomo, conocido como Palomo Spain (nombre de su firma de moda), es uno de los diseñadores españoles con más proyección internacional. Es un huracán que arrasa en las pasarelas de Madrid, París y Nueva York y que, sorprendentemente, nació en un pueblo de Córdoba que se llama Posadas. Un pueblo que ahora ha puesto en el mapa, también en el de la moda. Su historia es única, pero el guion de su vida tiene elementos comunes con el de otro español universal, Pedro Almódovar. Sobre esto y más, habla en el encuentro que ha tenido con Carlos del Amor, en La Matemática del Espejo.

El director de cine es uno de los referentes culturales y estéticos de Palomo. El cordobés confiesa a Carlos del Amor en 'La matemática del espejo' de RTVE que creció enamorado del peculiar universo del manchego, que jamás imaginó que llegaría a conocerle y que nunca se le pasó por la cabeza es que el director se declarase fan suyo. Por eso, se siente especialmente orgulloso cuando le compararan con su ídolo. En su corta carrera profesional hay hitos imborrables, como conocer a la todopoderosa Anna Wintour, directora de Vogue USA. Y sus prendas las han lucido artistas tan famosas e influyentes como Beyoncé, Madonna y Miley Cyrus. Pero para Palomo nada es comparable a estar junto a Pedro Almodóvar. “Me temblaban las piernas”, confiesa.

¿Qué tienen en común?

Pertenecen a distintas generaciones, pero hay muchas cosas que les unen y con las que ambos se identifican: la forma que ambos tienen de ver la sociedad española y la manera de reinterpretarla y proyectarla. Director y diseñador saben unir el humor, el drama, la pena, las historias personales… y, como dice Palomo, “estar cerca de sus valores y raíces de ese entorno que tanto les ha inspirado", y al que los dos se acercan con sus trabajos "de una forma moderna, divertida y contemporánea”.

Paloma habla con respeto y veneración de Pedro Almodóvar, y tiene muy presente un consejo que le dio: "Que nunca abandonase el pueblo y mi casa”. Lo más curioso de todo es que Palomo, cuando empezó su carrera en Londres, no quería volver a Posadas “ni loco”: “Yo me fui, no te voy a decir odiando el pueblo, pero era un sitio donde no quería estar ni bendito, necesitaba escapar y ver qué había en el mundo. Y Londres fue el sitio perfecto”. Ahora, sin embargo, el diseñador no quiere moverse de su pueblo y ha logrado que todos los medios de comunicación viajen hasta allí para conocerlo y conocer en primera persona la cuna de Alejandro y, a la vez, la cuna de Palomo Spain.