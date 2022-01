Palomo Spain le hace un reproche a Madonna

Todos los diseñadores, sobre todo los que empiezan en la moda, desean que sus ídolos lleven su ropa. Palomo Spain ha logrado que divas como Beyoncé y Madonna luzcan uno de sus diseños, pero uno de estos momentos tiene una historia y ... distintos resultados. Ha hablado sobre esto y más, con Carlos del Amor, en La Matemática del Espejo.

El vestido se hizo, pero estuvo durante un mes sin recoger, colgado en un perchero del taller: “Yo estaba en plan: 'Esta gente no paga. Esto cuándo hay que mandarlo. Esto era toda una patraña'. Hasta que un día, efectivamente, le pagaron todo y se lo mandaron. Sin embargo, para sorpresa de todos, pocos días después, salió a la luz que la cantante se había quedado embarazada, cosa que le inquietó al modista: “Dije, esto no se lo va a poner en la vida, ni lo va a ver, ni nada” .

Uno de los momentos más alucinantes para Palomo Spain fue el día en el que el estilista de Beyoncé se puso en contacto con su equipo y encargaron un vestido para la cantante. Al principió Palomo no se lo creía ,pero sus dudas se disiparon cuando le llegaron las medidas de esta artista, que puede presumir de tener uno de los cuerpos más envidiados del mundo: “Ahí pensé, bueno, esto parece que va en serio. Dije, vamos a hacerlo, vamos a confiar”, le dice el modista a Carlos del Amor en La matemática del espejo.

Lío de batas

Madonna es una de las artistas más poderosas e influyentes del planeta, musical y estéticamente. En la memoria de todos 'bailan' diseños icónicos que le hizo Jean Paul Gaultier y, por eso, cuando Palomo supo que la 'ambición rubia' llevaría una de sus prendas, saltó de gozo. “Un día aparece la sorpresa y nos cuenta el estilista de Madonna que la artista se puso la bata de Palomo y que ella quería llevarla y que eso era lo que había”. Pero la alegría inicial se tornó casi en un disgusto cuando vio a Madonna con su 'bata'. “Tengo que decir que la peor canción que ha hecho Madonna en toda su historia, es la canción donde se puso Palomo en su videoclip”, dice, haciendo referencia al vídeoclip de 'Medellín', que la diva canta con Maluma.

Madonna lleva la bata en la parte en la que aparece el caballo: “Yo creo que a Madonna le dio un arrebato latino español y quiso ser la más española de todas y llevar Palomo, como hacía Rosalía”. Sin embargo, pese a que el tema no es de su agrado, a él no le importa ni el cómo ni el cuándo lo use: “Es Madonna, o sea, que haga lo que quiera, que se lo ponga para ir al gimnasio si le da la gana”.