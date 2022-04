Es el nombre de moda en el diseño de vanguardia de Andalucía, diseñador favorito de celebrities nacionales e internacionales y juez del programa Maestros de la Costura. Su nombre es Alejandro Gómez Palomo, más conocido como Palomo Spain, y esta noche vamos a poder disfrutar junto a él de la trepidante final de la quinta edición de este programa que une diseño y entretenimiento al servicio de los amantes de la moda.

El concurso vive la gran final entre dos veteranos y dos principiantes: Lluís, Borja, Lili y Pablo. La gran pregunta que nos hacemos es si hubiera llegado Palomo Spain a la final del programa si en vez de jurado se hubiera puesta en el papel de concursante. “Enfrentarme a una máquina de coser la podría liar muchísimo, o a un buen patrón tampoco. Por suerte desde hace cinco años tengo un equipo y ya no me tengo que poner yo a coser ni a cortar. Meterme yo en Maestros de la Costura estoy seguro que me echarían pronto seguramente”.

Esta noche vamos a poder disfrutar de la trepidante final de la quinta edición de Maestros de la Costura Gtres

Si no fuera por la destreza a la hora de ponerse a coser, Palomo asegura que sería un buen concursante porque tiene otros muchos ingredientes para participar: “No se me daría mal porque creo que la clave para que te vaya bien en el programa es tener una creatividad rápida. Que te surjan ideas rápidas y fáciles de ejecutar y eso si lo podría conseguir”.

La despedida del taller será una gran fiesta donde el mejor de la primera prueba de la noche logrará a bata blanca que le convertirá directamente el duelista de esta quinta edición. El otro finalista conseguirá la bata en un segundo reto y ambos deberán realizar el último esfuerzo para proclamarse el campeón de la noche y del concurso.

La despedida del taller será una gran fiesta donde conoceremos al ganador de la quinta edición de Maestros de la Costura Gtres

Para la primera prueba se rendirá un homenaje al gran diseñador Óscar de la Renta y los concursantes deberán reproducir uno de sus diseños. Para el pase al gran duelo final los tres concursantes que queden deberán reproducir diseños algunas de las casas más importantes de nuestro país en moda nupcial: Navascués, Isabel Núñez y Roberto Diz.Y como guinda a una edición tan especial, los aprendices estarán acompañados por Patricia Conde, Pilar Castro y Miki Nadal.

