La final de Maestros de la Costura está muy cerca. Tras la despedida de Eduardo Navarrete, Borja, Lili, Lluís y Pablo competirán la próxima semana por convertirse en el ganador de la quinta temporada. Borja ha sido uno de los aprendices que han tenido que luchar en la prueba de expulsión por hacerse con el billete a la final, algo que ha conseguido gracias a un espectacular vestido negro con una referencia muy inesperada y deportiva: Leo Messi. Borja, además, ha cumplido con la promesa que hizo en el último programa y ha dejado que los jueces le corten su larga y característica melena.

"El esmoquin de Messi que todo el mundo recuerda", ha destacado María Escoté , casi sin poder reprimir la risa, mientras Borja pone como excusa que " salió en muchos periódicos ". "En una prueba dedicada a Saint Laurent , hablar de Messi…", decía incrédulo Caprile. Concretamente, del traje que el futbolista vistió al recoger el Balón de Oro de 2011 . "Viniendo de una cuadrilla que les gusta mucho el fútbol, ¿quién no tiene a Messi como referencia? Yo no consumo fútbol , pero lo veo de fondo y pues bueno, un poco", ha explicado el de Getxo.

"Yo cuando me viene la palabra esmoquin a la cabeza , me viene una gala de los Goya, algo elegante, algo de noche . He querido llevar esa parte de la noche a un vestido femenino como el que veis, ajustadito", ha comenzado a explicar Borja, que fue repescado hace unas semanas . "Una de las cosas que se trabajan en el esmoquin es el terciopelo , esas solapitas de terciopelo o esos cuellitos así monos… ¿Quién no recuerda el traje de Messi granate que llevaba sus terciopelos? Le he querido colocar la pestaña…", ha dicho el concursante antes de ser interrumpido por los jueces, que no daban crédito a lo que oían.

Digno de una final

Al margen de la referencia a Leo Messi, lo cierto es que el vestido ha recibido muy buenas críticas. "Has elegido muy bien la tela. La cremallera está cosida correcta. Tus pinzas, de nuevo, bien cosidas. Tienes tu bajo hecho. Luego el detalle de este bies en doble, en terciopelo, que no es fácil de trabajar, que me hace esta especie de vuelta… Recuerda mucho a los cuellos del esmoquin", ha elogiado Caprile, con solo una pega: "Me hubiera gustado haber visto los dos bolsillos, pero también es verdad que, entre dos bolsillos mal terminados a una prenda limpia, bonita, sencilla y bien hecha, prefiero esto".

Los jueces han decidido que Borja pase a la final de Maestros de la Costura. "Es un vestido digno no solo de una semifinal, sino de una auténtica final", ha indicado Caprile. Digno también de Raquel Sánchez Silva, que no ha dudado en ponerse la prenda para escuchar el veredicto del último expulsado… que no ha llegado a pronunciarse, porque Eduardo Navarrete se ha adelantado y se ha despedido de Maestros de la Costura. Así, Pablo, Lili, Lluís y Borja serán los aprendices que lucharán por alzarse con el maniquí dorado.