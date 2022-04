¿Quén es Archie Alled Martínez y qué va hacer con Karl Lagerfeld?

Es muy joven, pero está claro que ha aprovechado el tiempo. Y muy bien, Archie M. Alled-Martínez es uno de los nuevos talentos de los que todo el mundo habla. Nació en Barcelona en 1990 y con 19 añitos se fue a estudiar a Londres. Se formo y graduó en Central Saint Martins de Londres, se curtió en París en la división de punto de Givenchy (a las órdenes de Clare Waight Keller) y regresó a casa en 2020 para conquistar 080 Barcelona Fashion. Su trabajo no pasó desapercibido y sorprendió, tanto por la calidad de la colección como por la forma de presentarla. Todas las prendas llamaban la atención por el trabajo de sastrería, todas estaban hechas en punto y todas tenían un aire de "dandi perverso", perfectas para los maniquíes vivientes que las lucieron. "Todas las piezas están hechas en punto, todas tejidas por mí, pero con todos los cortes y códigos de la sastrería. En las chaquetas, por ejemplo, no hay cortes ni para las solapas, cada prenda en solo una pieza entera en punto, y todo con un corte muy limpio", contaba entones a RTVE.

Los diseños de Alled-Martínez son arrebatadores, seductores y con un toque hedonista, perfectos para estrellas de la música, como Harry Styles, que ya se ha enfundado sus prendas. Y ahora pega un enorme salto y revela dos cosas: pega un giro a su propia firma y tiene lista la colección cápsula que ha hecho para la casa Karl Lagerfeld. "Mi firma toma una nueva dirección. Es cierto que mis prendas de sastrería en punto han tenido muy buena acogida, pero no es lo mismo que si lo hubiera lanzado Max Mara", revela. "Por eso hago un cambio, que es supervivencia y una evolución natural, para ver cuál es mi sitio en el contexto global de la moda.

Todo surge con la colección de camisetas a beneficio de STOP SIDA que hizo con el artista queer Pepo Moreno , que tuvieron un gran éxito. Ahí Archie entró más en contacto con el mundo GBT (Gay, Bisexual, Trans), que ya estaba presente en su colección anterior, enmarcada en la estética setententera, un tanto hedonista y muy sensual. "En los meses duros de la pandemia me acordé de la pandemia del SIDA y quise hacer una crítica a cómo se ha gestionado esta pandemia y lo mal que se gestionó la otra", dice. La colección nació de la fusión de la estética del Nueva York de los 70 -con guiños al ligoteo y el cruising y tributos a Roy Halston y Antonio López - con la estética de los jóvenes de ahora, que surfean la ciudad sobre su skate. "Fue un éxito, y tripliqué las ventas", dice orgulloso. Por eso va a seguir por este camino. La colección para el invierno de 2022 se llama Enfant Terrible. Va acompañada de un atrevido y sugerente vídeo de Pau Carrete y explora los códigos de los estudiantes y la estética college y los envuelve en un estilo queer. "Doy clases en la universidad y veo a los estudiantes, y veo cómo han cambiado en estos años, desde que era uno de ellos hace 15 años. Ahora, que vuelven los 2000, resulta un estilo perfecto para mezclar con todo el mundo GBT". El diseñador juega sobre seguro, porque conoce, y reconoce, a su cliente. "He encontrado un púbico muy fiel, muy agradecido".

El espíritu de Karl Lagerfeld

Cambiamos de tema. Archie se siente muy orgulloso de lo que otra de las cosas que ha logrado: hacer una colección para la firma Karl Lagerfeld. En 2018 ganó el premio LVMH en la categoría Gradutate y conoció a Carine Roitfeld. "Siempre la he admirado y siempre he referenciado mucho mis sastres, sin nada dejabo, con su etapa con Tom Ford en Gucci". Ella le llamó para ofrecerle el trabajo y no dudó en aceptar. Por varios motivos. "Mi colección de graduación giraba en torno a Jacques de Bascher, el amor de Lagerfeld, y en 2018, cuando el premio LVMH, conocí a Karl. Por eso siento que es como cerrar el círculo".

Dice que le han dado carta blanca para trabajar y le han abierto completamente la casa. "He trabajado en el que fue su despacho, en su mesa, en su silla y con su equipo, que es el mismo, ya que él quería que se mantuviera el espíritu de la marca". La colección, “Karl Lagerfeld x Alled-Martínez”, se lanza a mediados de junio de 2022 y tiene 47 prendas que reinterpretan la figura más icónica de karl Lagerfeld de una manera más moderna y actual. "Los cuellos altos de las camisas son ahora cuellos cisne con cremallera, y hay guiños a todo su entorno y su círculo más cercano. Y a Carine, por supuesto. ¡Es una celebración de Karl como icono y una celebración de aquellos años!".

Dice que este trabajo ha sido sorprendente y promete que será muy potente. ¡Va a ser una gamberrada en toda regla!", decía en el taller de 'Maestros de la costura'. Allí ha llevado unas de sus piezas más conocidas. "Es el traje de punto icónico nuestro, confeccionado a menguado, con el cuello de esmoquin y con la raya de satén incorporada en el pantalón. Menguado es que sale de la máquina de tejer con la forma del patrón, sin cortar. Eso implica que no hay desperdicio de tejido y es sostenible". La prueba de habilidad se ha centrado en la chaqueta, y más concretamente en los bolsillos. Todo un reto, ahora para los aprendices, tanto los veteranos como los que se han estrenado en esta temporada. Todos tenían que montar unos bolsillos de plastrón. Una tarea nada fácil.