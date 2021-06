Después de ver el nuevo trabajo de Oteyza, con Leonor Waitling como imagen, en París han ido desembarcando los otros miembros de la armada española Archie Alled-Martínez, Loewe y Arturo Obegero. Alled-Martínez es uno de los talentos más singulares de nuestra moda y su colección para la temporada de primavera-verano 2022 es un notable ejercicio de costura con mensaje. Está inspirada en el universo skate de los años 70 y en la liberación homosexual, dos conceptos que hilvana con osadía. "Me interesaba mucho el contraste entre dos temáticas tan opuestas. Siempre cojo elementos históricos y los mezclo con algo que no tiene nada que ver". En su propuesta destacan los pantalones cortos deportivos con rayas al lateral, las bomber de aire retro, las camisetas de algodón ribeteadas con colores en mangas y cuello y los pantalones en denim, novedad en la casa, que llevan el talle alto.

Pero Alled-Martínez no ha abandonado las raíces de su firma, con las que llamó la atención del sector en 2018, tras graduarse en diseño en la Central Saint Martins de Londres y ganar el prestigioso premio de graduación LVMH con su sastrería de punto, y destaca un dos piezas de camiseta y bermudas que imitan el patrón de los calcetines blancos de rayas rojas y negras . "Ya demostré que podía hacer una colección entera tejida, fue parte de mi innovación, pero me interesaba mucho experimentar otras cosas y explorar nuevos mercados. Puede resultar interesante y ofrecer un punto más accesible para otros usuarios".

Loewe es una de las firmas más potentes del mundo. No es quizá la más conocida pero sí una de las m´ss influyentes. La nueva colección, orquestada por Jonathan Anderson, es una oda al tacto, la fiesta y el optimismo . "En última instancia, esta colección es un acto de rebeldía", dice el diseñador, un genio a la hora de vincular arte y moda. Pero Anderson no enmarca sus prendas en una moda conceptual e intensa, más bien apuesta por un tono relajado y muy joven. "Vamos hacia un nuevo renacimiento de los jóvenes que se han perdido muchas cosas que nosotros hemos podido hacer: ir a la universidad, descubrir quiénes somos, perdernos, destrozarnos y luego ser capaz de encontrar lo que vas a hacer en la vida".

Renovando los tejidos

El cuero de cactus ofrece nuevas posibilidades y eleva el compromiso de sostenibilidad de la casa. "El metal y el cuero de cactus son mis nuevas obsesiones. Cuando me hablaron de esta piel al principio no lo entendí pero es una genialidad. Además, se asocia muy bien a Loewe, al calor, a Ibiza, es sostenible e incluso ignorando todo esto, lo mejor es que crea bolsos y prendas increíbles". Otro de sus objetivos es potenciar la moda unisex, sin género. "Siempre he estado obsesionado por la idea de un armario compartido. Tú decides qué quieres llevar, prefiero dejarlo abierto a la interpretación. Siempre me ha atraído esta idea qué es lo que la sociedad quiere que llevemos y lo que no, y creo que siempre será una constante en mi trabajo".

Las gabardinas, los pantalones fluidos y las chaquetas deportivas con cremalleras se mezclan en la colección con camisetas y pantalones cortos que van decorados con lentejuelas, con conjuntos de punto con ilustraciones gráficas o con pantalones hechos con cuerdas. Las referencias estéticas de Anderson van desde la cultura 'disco' a los años 20. "He estado muy obsesionado con esa década desde la pandemia porque fue una época de reacción a un momento difícil. La experimentación con el alcohol y otras sustancias, la idea del entretenimiento y esa excusa de buscar la ocasión para salir... Quizás haya un hilo con eso también en esta colección".