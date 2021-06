La moda hay que verla, hay que tocarla, hay que sentirla, hay que olerla; hay que tenerla cerca. Nadie lo sabe mejor que Oteyza. Aunque los desfiles siguen siendo digitales por la situación impuesta por la pandemia, 'El caminante' tiene una imponente presencia a través de la pantalla. La firma ha vuelto a ser seleccionada para presentar su nueva colección en el calendario oficial de la Paris Fashion Week. Y Paul Garcia de Oteyza y y Caterina Pañeda, sastres y directores artísticos de la firma, han rodado la pieza audiovisual en el Museo del Traje.

Con ellos, Leonor Watling: la actriz y cantante ha sido la escogida para dar vida a estas creaciones y mostrar cómo, pese a centrar su atención en la moda masculina, hay una 'mujer Oteyza' en la que sus prendas alcanzan su máxima expresión y sensualidad. "A mí me encanta la ropa que hacen. Es ropa de hombre, pero a mí me da igual. Esto es como cuando escribes una canción que tú crees que es alegre pero al que le escucha le sirve para llorar. Tú pensarás que estás haciendo ropa de hombre, yo me la pienso poner", dice Leonor.

En el camino apareció la mujer Leonor Watling es la invitada de honor de una firma que el año pasado contaba con Laura Ponte para presentar sus prendas, que siempre han estado animadas por una presencia femenina: la de la propia Caterina. "La mujer de Oteyza siempre ha estado presente porque yo siempre me he tenido que vestir. Nos hemos querido enfocar en hombre porque al final el hombre tiene muchas menos opciones. Queríamos hacer un desarrollo y llevar a la vanguardia y ofrecerle unas posibilidades que en la moda de vestir, que es de donde venimos, la sastrería, eran más limitadas. Pero al final la mujer siempre ha estado ahí. Esta colección se llama 'El caminante', y en ese camino naturalmente apareció la mujer. No hemos hecho piezas únicas para mujer sino que la vestimos con la misma colección con la que vestimos al hombre. La mujer feminiza esas prendas de forma muy espontánea y aporta una perspectiva muy interesante, muy sensual, y cómo no con Leonor pues muchísimo más todavía". OTEYZA 'El Caminante' Spring/Summer 2022. PARIS FASHION WEEK OTEYZA "El discurso es el discurso de la belleza y del equilibrio y de las formas, y de las geometrías", eplica Paul. "En ese discurso pues no hay género. Taspasa esa línea y esa poesía que al final se evade de una forma obviamente diferente con un discurso sensual de la mujer y un discurso sensual del hombre. Y eso es lo bonito. Dejar libre, fluir, y que al final se vierta en las prendas esa energía y esa sensación". OTEYZA 'El Caminante' Spring/Summer 2022. PARIS FASHION WEEK OTEYZA

'El Caminante': memoria y vanguardia 'El caminante' es un ejercicio de estilo en el que se aúnan las líneas, las formas y la materia de la costura, con variantes funcionales y de streetwear que se aferran a la pureza, la sofisticación y la vanguardia propias de la casa. Para ello recurren al sujeto del caminante, que bebe del imaginario de genios como Rodin, Giacometti o las vanguardias rusas: "Es una inspiracion constante que hemos tenido siempre, esa figura, esa fuerza y esa energía que se le da al individuo en su soledad pero también en el entorno en el que está. Forma parte del todo pero con mucha autenticidad. Oteyza lo que procura es que sea un vehículo más para las personas para poder expresarse de una manera completamente diferente". OTEYZA 'El Caminante' Spring/Summer 2022. PARIS FASHION WEEK OTEYZA Inspiración, figura y mensaje: "El mensaje de 'El caminante' es que correr es el olvido, y caminar es la memoria, y en la memoria siempre ha estado Oteyza. Oteyza trabaja desde la tradición hasta la vanguardia, no podemos esperar crear, o por lo menos nosotros, sin tener esa raíz y sin tener esa cultura: lo que hemos nacido y lo que hemos vivido. El otro día hablando con Leonor, que no se lo he dicho, me sorprendió muchísimo que me dijera que tenia familia en Sepúlveda. Para mí Castilla es una de las tierras más bonitas que hay por todo lo que ha significado y todas las culturas que han cohabitado, y yo creo que es un reflejo de su trabajo de Leonor, lo veo en ella, esa capacidad que tiene de vertir en sus canciones y en sus películas toda esa raíz que tenemos tan amplia y tan universal. Con Oteyza queremos seguir esos pasos". OTEYZA 'El Caminante' Spring/Summer 2022. PARIS FASHION WEEK OTEYZA OTEYZA 'El Caminante' Spring/Summer 2022. PARIS FASHION WEEK OTEYZA Caterina habla de Las Sepulvedanas de Zuloaga, un cuadro en el que encuentran una gran inspiración. De forma transversal y hasta los refajos de las faldas, esa cultura está presenta en Oteyza y es la razón por la que han decidido contar con Leonor Watling: "Siempre nos ha gustado mucho de Leonor que está muy ligada a la cultura. Queremos esa base histórica, ese mensaje, que esa moda tenga un peso y que realmente cada pisada que se dé en ese camino sea una pisada que tenga un fundamento y tenga un cimiento cultural y un patrimonio. Esa también es una parte muy importante del camino, y es una parte que tiene que vertebrar la moda, y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo". OTEYZA 'El Caminante' Spring/Summer 2022. PARIS FASHION WEEK OTEYZA OTEYZA 'El Caminante' Spring/Summer 2022. PARIS FASHION WEEK OTEYZA Paul García de Oteyza explica los rasgos materiales de la colección: "Hemos trabajado con algodones, linos, mezclas de linos, lanas y sedas, en unos tonos más estivales, salmones, blancos, amarillos, beige, negro también, que es de la casa Oteyza; azules ultramar, verdes... una gama bastante amplia. Y, por supuesto, con prendas desestructuradas que nos gustan, con volúmenes y asimetrías que animan un poquito también las formas, las prendas y el discurso". OTEYZA 'El Caminante' Spring/Summer 2022. PARIS FASHION WEEK OTEYZA "Un poco más streetwear también, que es un 'girito' que estamos dando", lo puntúa Caterina, que explica la proyección del futuro de la firma: "Un poco street haute couture, ojalá llegamos a eso. Un poco los tiempos que corren estamos girando un poco para prendas más inspiracionales, más fáciles, pero combinadas con la vanguardia y con las hechuras más sartoriales de Oteyza". Corona la colección una nueva línea de skates en colaboración con la firma NOMAD, 'Los Caminantes de Oteyza', que viene a reforzar uno de los pilares de la firma: el movimiento. "El caminante puede ser un patinante", bromea Caterina.