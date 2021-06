Un estreno de altura. Diesel presenta en la Semana de la Moda de Milán la primera colección completa que firma su nuevo director creativo, Glenn Martens. Un trabajo esperadísimo, ya que la firma ha apostado muy fuerte por este creador tan especial y las expectativas son muy altas. Hablamos de un peso pesado de la moda contemporánea, un diseñador que ha sabido conectar con la calle y trabajar en plena sintonía con las vanguardias artísticas y con lo que se 'cuece' en las calles. ¡Y domina el denim a su antojo! Muchos de sus diseños van en tela vaquera, siempre con patrones irreverentes y rebeldes, lo que le hace un fichaje perfecto para la casa italiana,

Glenn Martens tiene 38 años y antes de Diesel trabajó en Y/Project Jean Paul Gaultier.

Este belga, nacido el 29 de abril de 1983, se formó en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes y uno de sus primeros trabajos relevantes fue en París, en los talleres de Jean Paul Gaultier. En 2013, cuando tenía 30 años, se convirtió en el director creativo de Y/Project, una de las etiquetas más influyentes de la década, sustituyendo a Yohan Serfaty que la fundó en 2011 y murió de cáncer dos años después. Se caracteriza por crear prendas que deconstruyen los patrones, que llevan referencias históricas y exhiben un claro acento urbano, explorando, y explotando, siempre el concepto unisex. Rihanna es una de sus admiradoras y clientas, y estrellas como Beyoncé,Chloë Sevigny y Tilda Swinton han llevado también sus prendas.

Casualmente, en 2017, Renzo Rosso, capitán del grupo OTB, le pidió una colaboración para el proyecto Diesel for its Red Tag. “Trabajar con él, ahondando en los archivos y el legado de nuestra compañía juntos, viéndole interactuar con la marca, nos unió, y estoy feliz de verle tomar el timón de Diesel, donde casará su visión del diseño con los valores iconoclastas de esta firma única”. Ese mismo año, Martens fue seleccionado como una de las 500 personas de 'Business of Fashion' que dan forma a la moda a nivel mundial. Su trabajo es fuente de inspiración para jóvenes creadores de todo el planeta y sus prendas más antiguas son ya objetos de deseo, tanto para sus admiradores, como para museos que moda contemporánea.

El fichaje de Glenn Martens se anunció el 9 de octubre de 2020, tres años después de la salida del diseñador Nicola Formichetti. "Estoy enormemente honrado y emocionado de unirme a la familia Diesel. Sinónimo de radicalidad, honestidad y optimismo, Diesel ha contribuido a dar forma a la manera en la que vemos el futuro. Su voz única la ha convertido en un icono innegable. Hoy, más que nunca, siento la necesidad de celebrar esos valores, construir puentes a través de un mensaje de esperanza”, dijo el belga en Instagram.