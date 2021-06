Summer Camp, la colección de Mans orquestada por el sastre Jaime Álvarez para la primavera y el verano de 2022, trae sol, optimismo y alegría. ¡Y cuánta falta nos hace! La moda, en este momento, tiene que dejar a un lado lo conceptual, el dramatismo que tanto le gusta y la parafernalia para ofrecer bocados de realidad, para argumentar que sigue siendo necesaria, aunque no imprescindible. La pandemia ha demostrado que no necesitamos tanto y el discurso sostenible ha calado, y este sector tiene que reinventarse de la mano de la sociedad, no es un mundo distópico. Por eso gusta la propuesta de Álvarez, porque invita al disfrute terrenal, al gozo: las siluetas van muy relajadas, con chaquetas que pierden rigidez, camisas holgadas y pantalones fáciles de llevar, y que valen tanto para pasear como para darse un chapuzón. En consonancia, la bandera de tejidos invita a la calma y el sosiego: el algodón, especialmente en chaquetas y pantalones, sargas de verano, sedas y finas lanas de verano. El conjunto es muy soft pero a la vez sofisticado y de una elegancia sencilla, sin dramatismos estéticos.

Mans, colección primavera y verano 2022 Adam Peter Johnson

La intensidad de las texturas y los colores se rebaja para remarcar ese aire tranquilo y los estampados renuevan los motivos hawaianos y militares y aportan golpes de efecto que contrastan, con mayor o menor fuerza, con la hegemonía de los tonos lisos. Así vemos chaquetas y chalecos en naranja suave que se llevan con camisas y pantalones decorados con una vegetación excitante.

Y más contrastes. Los cuellos XXL de las camisas son el contrapunto a la sencillez de los chalecos, y el bajo de las chaquetas se alarga ligeramente hasta casi rozar el bajo de la bermuda, que se eleva por la pierna con ganas de ser un short, pieza solo reservada a los más jóvenes. Las chaquetas de patrón 'sastre' se mezlcan con piezas de aire deportivo y los estampados camuflaje, renovados, se mezclan con cuadros y rayas.

Hay una clara intención de desafilar la sastrería tradicionalmente llamada masculina, sobre todo en las prendas de abrigo, como las ya famosas chaquetas Mans, que se renuevan al desprenderse de armaduras y entretelas para asomarse ahora como una sobrecamisa, una pieza más versátil y mejor adaptable al concepto de la nueva colección: todo es irremediablemente joven, irresistiblemente fácil de llevar.

Cierto aroma retro, pero contenido, recorre la propuesta en la que vemos prendas de punto que van desde los jerséis de patrón clásico a los que se reducen y adoptan, casi, la forma de un top ligeramente lánguido, despreocupado.

Álvarez, uno de los grandes de la aguja, vive en un dulce crucero por el mar de la moda y la popularidad, la que le ha dado vestir a Aitana en la gala de los Premios Goya 2021 y haciendo el vestuario que ha llevado Blas Cantó a Eurovisión 2021. Ha presentado sus propuestas en Barcelona, Madrid, París y ahora en Milán. Es el momento idóneo para explorar nuevos espacios, nuevos mercados, nuevos armarios.

