No se podía pedir más a una semifinal. Los aprendices de Maestros de la Costura lo han dado todo por mantener su plaza en el concurso. Se queda a las puertas de la final Eduardo Navarrete. El veterano aprendiz decidió renunciar y cederle el puesto a su compañero Pablo cuando ambos estaban en la cuerda floja, convirtiéndose así en el expulsado. Pero esa solo fue la guinda del pastel de un programa de lo más emocionante que comenzó con la visita del diseñador Archie Alled-Martínez. Los aprendices tuvieron que coser unos bolsillos de plastrón en una blazer en tan solo veinte minutos. En la prueba por equipos no hubo jefes de taller y el veredicto fue individual, lo que benefició a algunos, como Lluís, el mejor valorado. Para terminar, los delantales negros tuvieron que interpretar un esmoquin femenino diseñado por Yves Saint Laurent y darle su propio toque personal para conseguir una plaza en la final y optar a alzarse con el maniquí dorado. Así te hemos contado la Semifinal.

RESUMEN DE LA SEMIFINAL DE MAESTROS DE LA COSTURA 2022

El primero en presentar a los jueces su trabajo fue Borja . "No veo los bolsillos", señalaba Lorenzo Caprile asustado. Según las explicaciones del aprendiz, todo se debía a una confusión , ya que no escuchó bien de qué se trataba el reto. "No es de recibo en una semifinal, por respeto a todos los compañeros que se han quedado atrás", le respondían los jueces. "Yo he ido a por los vivos porque no me gustan los bolsillos de plastrón", decía Borja, que intentaba justificar de alguna manera su trabajo sin salir bien parado. " Don Creíque y Don Penséque son familia de Supertonteque ", sentenciaba Caprile notablemente enfadado.

Lorenzo se tomó la prueba con calma, mientras los aprendices se volvían locos en la mercería. Tenían que ser muy precisos para superar el reto. También muy hábiles, porque el tiempo corría en su contra. A Borja se le olvidaron los patrones , así que tuvo que arreglárselas para sacar su trabajo adelante de la mejor manera. Pablo fue un paso más allá y envivó el contorno de su chaqueta. Caprile, como no podía ser de otra manera, fue el primero en terminar. "Me hubiera gustado cortarla al bies, pero no me ha dado tiempo", reconocía.

El roce de Lluís con Alled-Martínez: "Me cae mal"

Tampoco entendió bien el reto Lluís, que enseñaba a los jueces sus bolsillos de ojal. "¿Estás intentando salvarlo o no te has enterado de qué iba o sí sabías y has hecho un poquito lo que te ha dado la gana?", le preguntó Archie M. Alled-Martinez, algo que no se tomó muy bien el aprendiz. "Yo creo que aquí queda palpable que para nuestra profesión tienes que escuchar y, sobre todo, querer entender. A partir de ahí, tienes que mostrar una actitud un poco más humilde", añadía el invitado. Lluís no se quedó callado y le soltó: "Este chico no me cae bien". María Escoté le reprochó su falta de educación respecto al diseñador, que tampoco se cortó en decir lo que piensa: "Esta actitud te la puedes permitir con un resultado un pelín mejor del que presentas hoy. Ha mordido más de lo que podía masticar".

02.45 min Lluís no puede disimular su desacuerdo con los jueces

Borja se quedó con el quinto puesto, mientras Lluís ocupó el cuarto lugar. Lili acabó satisfecha entrando en el top 3, con la medalla de bronce. Eduardo se tuvo que conformar con la de plata y Pablo resultó ganador. "Este primer puesto me llena de energía para entrar en la prueba por equipos, pero sí que es verdad que lo de ser jefe de taller no me gusta, pero es una buena oportunidad para mejorar lo que hice la vez anterior", apuntaba el valenciano.