Coser y cantar todo es empezar, pero los buenos momentos también tienen que acabar. Maestros de la Costura se enfrenta a su recta final. La semana que viene viviremos la semifinal del concurso, una cita en la que no estará presente Caterina, convertida en la octava expulsada. Siempre es difícil decir adiós, pero la aprendiz lo ha hecho con una sonrisa en la boca y unas bonitas palabras para sus compañeros, Eduardo Navarrete, Pablo, Lili, Lluís y Borja, que se disputarán el paso al décimo y último programa.

Ha sido una noche llena de emociones: nos hemos reído con los reencuentros de los aprendices y sus familiares, hemos viajado al Palacio de Aranjuez de la mano de Josie y hemos recibido la visita de Bibiana Fernández, presente en una emocionante prueba de eliminación con un reto muy especial. Los concursantes han tenido que crear una prenda que combinase los estilos de los diseños de Lorenzo Caprile y María Escoté, una tarea que también ha querido asumir Palomo Spain. El vestido de Caterina no ha convencido a los jueces y ha tenido que abandonar el taller. Así ha sido el octavo programa de Maestros de la Costura.

RESUMEN DEL OCTAVO PROGRAMA DE MAESTROS DE LA COSTURA 2022

Octavo programa de Maestros de la costura . Ya estamos cada vez más cerca de la final y, por supuesto, de ver quién se lleva el maniquí dorado. Borja quiere que si él no gana , lo haga Lluís, "pero Lili desde luego que no ". "No tengo nada en contra de Lili, pero yo considero que hay personas más cualificadas o que sepan jerarquizar más el trabajo, que sean más rápidas en la costura o que sepan sacar el trabajo adelante dentro de los parámetros y del tiempo que se piden", ha explicado el aprendiz, que ya tuvo un roce con Lili en la prueba por equipos de la semana pasada.

La camisa que menos ha convencido a los jueces ha sido la de Caterina, seguida por la de Lluís por no respetar los gustos de la clienta. Lluís no ha estado contento con su quinto puesto y ha señalado a su madre: "Lo peor es que seguro que le gusta, pero le gusta decir que no ". En cuarta posición ha quedado Lili, a punto de entrar al podio, que han formado Eduardo Navarrete en el bronce, Pablo en la plata ¡y Borja con el oro ! "Has rematado perfectamente la camisa, has hecho un cuello, con su pie de cuello, y sobre todo has integrado el alma de tu firma , de tu estilo, que es ese plisado, que ya es tu característica", ha elogiado Lorenzo Caprile. Aunque solo hay un vencedor , seguro que todos han disfrutado mucho de este reencuentro.

Para animar el reto, Josie ha decidido dar un giro de 180 grados a la prueba. ¡Cambio de talleres! Los equipos han intercambiado los vestidos que estaban confeccionando. "No has hecho un cambio de talleres, has hecho un nuevo motín de Aranjuez ", ha afirmado Caprile. De momento la revuelta se ha limitado al equipo verde, donde Lluís parece que ha derrocado al jefe de taller oficial. "Borja como jefe de taller lo estoy viendo como ya me imaginaba, un desastre , porque va como una anchoa en el Cantábrico", ha dicho Lluís. El aprendiz ha tomado las riendas del equipo verde, como ha observado Caprile y confirmado Borja.

Hora de valorar los resultados de los equipos verde y naranja. Antes de empezar, tirón de orejas de Caprile a los jefes de taller . Los jueces se han sentido decepcionados con Pablo y Borja, pero orgullosos del trabajo de Eduardo Navarrete y Lluís . "Lo que pasa es que hoy me ha tocado en el equipo de la magia . Lili, yo ya solo quiero ir contigo", ha explicado Navarrete, que ha invitado a su compañera a su taller cuando acabe el concurso. "Yo ya solo quiero chaos magic en lo que me queda", ha dicho. ¡Al final ha ganado el equipo naranja! Eduardo Navarrete, Pablo y Lili se han convertido en los primeros semifinalistas de Maestros de la Costura. Lluís, Caterina y Borja han tenido que competir en la prueba de expulsión por las últimas dos plazas.

Lluís ha contado con la ayuda de María Escoté . "María para mí es mi defensora y María es una mujer llena de energía, que busca solución a los problemas, que todo lo mira con un 'no te preocupes' y eso es lo que me encanta", ha elogiado el aprendiz. La prueba ha tocado a su fin con un sabor amargo para Caterina , que no ha podido evitar que se le saltasen las lágrimas. Su meta era sentirse orgullosa del resultado, pero no ha sido así.

Caterina abandona el taller

Borja ha presentado un dos piezas con rojo Caprile en la capa y estampado Escoté en la falda. "Eres muy pelota de Caprile, pero yo te tengo que decir que has hecho un buen trabajo. Sinceramente se ve muy bien y creo que respira muy bien el ADN de Caprile y mío", ha elogiado María. Otro que también ha recibido elogios ha sido Lluís, con un vestido que ha mezclado un estampado psicodélico del estilo de María y un corte más similar a los diseños de Caprile, acompañado de un chal con un "LE" (Lluís Escoté) bordado.

03.19 min Palomo capta la esencia de María Escoté y Lorenzo Caprile

Caterina, por otra parte, no ha acabado contenta con su trabajo: "Esto ha sido el final de error tras error. No hay péplum, no hay entallado, no hay manga". "Es un mal trabajo. No me lo pondría ni de coña", ha reconocido, sin ver ni la esencia de los jueces homenajeados en la prueba ni la suya propia.

Los jueces no han tenido que retirarse a deliberar. La decisión ha estado clara. Caterina se ha convertido en la octava expulsada de Maestros de la Costura: "No lo he hecho bien. Merecido me voy. Estoy triste, pero bueno, al final esto supone el principio de algo y creo que será el principio de algo muy bonito". Con la marcha de Caterina, Eduardo Navarrete, Pablo, Lili, Lluís y Borja son los semifinalistas. ¡Nos vemos en el programa 9!