Con las emociones a flor de piel, así hemos vivido este último programa de Maestros de la Costura 2022. Los aprendices han recibido la visita de uno de sus familiares y las lágrimas han sido las protagonistas de la primera prueba de la noche. Eduardo Navarrete no ha podido evitar romper a llorar al ver a su abuela, igual que su compañera Lili, que corrió a darle un abrazo a su madre nada más verla entrar en el taller. El parecido entre ellas es evidente, madre e hija son como dos gotas de agua, y no solo respecto al físico. Comparten nombre y también intereses.

"Yo soy brujita porque ella es brujita. He aprendido de ella", confesaba Lili, o Lilita, el apodo cariñoso que utilizan para diferenciarse cuando están juntas. Al igual que su hija, le encanta el mundo espiritual y cree mucho en las energías. "Ella es una iluminada", señalaba su madre. La aprendiz se ha emocionado mucho en su reencuentro. "Estoy muy contenta de que hayáis traído a mi madre porque yo siento que siempre la he decepcionado, que nunca le he dado lo que ella ha querido. Siempre he querido que te sientas orgullosa de mí. Soy un cuadro. Nunca acabo lo que empiezo, soy un desastre a veces", reconocía Lili, aunque ni los jueces de Maestros de la Costura ni siquiera su propia madre estaban de acuerdo.

03.12 min Lili se emociona al explicar su bonita relación con su madre

Su madre es una de las personas más importantes de su vida y así se lo hizo saber, aunque también señaló otras carencias: "Mi madre para mí lo es todo, aunque nunca se lo digo. Me lo ha dado todo, ha tenido muchos trabajos y ha dejado toda una vida por nosotros. Yo siempre he querido tener un padre, nunca lo he tenido y siempre tengo esa pena". Mientras Lili lloraba la ausencia de una figura paterna en su vida, su madre no dejaba pasar la oportunidad de aclarar algo. "No te ha hecho falta, porque yo he sido padre y madre. No hace falta el hombre para que lleve la casa", sentenciaba. María Escoté le daba la razón y aplaudía su respuesta.