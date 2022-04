Quién nos iba a decir esta semana que veríamos abandonar el taller de Maestros de la Costura a una de las grandes favoritas para ganar el concurso. Isabel se despidió entre lágrimas de sus compañeros y de los jueces. Lorenzo Caprile y Raquel Sánchez Silva no pudieron evitar emocionarse, y es que la aprendiz es una de las más queridas por el público. Una prueba más que demuestra que nadie tiene el puesto asegurado en este programa. Todos están en la cuerda floja y los retos cada vez son más complicados.

El nivel sube y los nervios no se han hecho esperar. Lili fue la jefa de taller de ambos equipos en la prueba de exteriores después de haber triunfado en el primer reto de la noche. Los jueces se quedaron muy satisfechos con su trabajo. Isabel, Borja y Eduardo la acusaron de haber favorecido al equipo contrario, formado por Pablo, Lluís y Caterina. ¡La cosa se puso tensa! Así ha sido el Programa 7.

RESUMEN DEL SÉPTIMO PROGRAMA DE MAESTROS DE LA COSTURA 2022

Lluís y Pablo o los que se pelean se desean Como repescado de esta edición, Borja volvió al taller con el resto de sus compañeros. Lluís y Pablo hicieron gala de su química y decidieron aparecer conjuntados. Su relación ha sido una montaña rusa, llena de altos y bajos, pero parece que la cosa entre ellos avanza. Dicen que los que se pelean se desean y ellos son el claro ejemplo. "Se viste como si tuviera que vivir en un cajero", le decía Lluís a su 'futuro marido', haciendo alusión a su estilo habitual. Pablo no se quedaba callado y contraatacaba: "Si sale del 1800 a lo mejor entenderá algo". El nivel a estas alturas está muy alto y Lili era consciente. "Algo tengo, así que lo tengo que seguir demostrando y seguir confiando en mí, que yo puedo. Si lo creo, puedo", aseguraba la aprendiz. Todos están en la cuerda floja, porque si algo tiene Maestros de la Costura es que puede pasar cualquier cosa.

Jorge Acuña visita el taller de Maestros de la Costura Raquel Sánchez Silva lucía para la ocasión un vestidazo de ensueño de Jorge Acuña. El diseñador lucense visitó anoche a los aprendices de Maestros de la Costura. "Para mí la moda era más que una carrera, era como respirar, comer. Haces bocetos de una forma tan instintiva que no te parece un trabajo, es más una necesidad", aseguraba, aunque al principio estudiaba Publicidad. Cada una de sus creaciones se acomoda perfección al cuerpo de sus clientas. Ese precisamente fue el reto al que se tuvieron que enfrentar los aprendices en esta primera prueba: entallar un vestido recto adaptándolo perfectamente al maniquí. Para ello contaron con treinta minutos. "Mucha calma, cuidado y precisión", era el consejo que Jorge Acuña les daba a los aprendices. Los trucos de Maestros de la Costura: Aprende a entallar un vestido RTVE.es

Una primera prueba de infarto La mercería se convirtió en una batalla campal, porque cada pieza era diferente y no se trabaja de la misma manera con cada una de ellas. Los aprendices lucharon entre ellos por conseguir la que más les gustaba. "Es muy difícil esto, ¿no?", murmuraba Lili, un poco perdida. "No he entallado nunca un vestido. ¿Que puedo saber cómo se hace? Sí. ¿Que lo voy a saber aplicar? No lo sé", lamentaba Caterina, que la semana pasada se negó a participar junto a Isabel en la prueba en la que los aprendices tenían que utilizar pieles como tejido para confeccionar una prenda. Parecía que iban sobrados de tiempo, pero les acabó pillado el toro. "Ahora es cuando empieza la presión", reconocía Isabel. Caterina fue la última en terminar, mientras que a Pablo le dio tiempo de ponerle hasta flecos a su vestido.

Lili gana la primera prueba de Maestros de la Costura ¡Hora de las valoraciones! El primero en presentar su trabajo a los jueces es Eduardo Navarrete, que confesaba, no le gusta hacer arreglos. "Lo odio muchísimo", reconocía, y lo cierto es que no fue su mejor prueba. En cambio Isabel, que tenía uno de los tejidos más complicados, se ganó los halagos de Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain, igual que su compañera Lili. Los jueces, muy sorprendidos, reconocieron que estaba "perfecto". Caterina no consiguió superar el reto y se llevó una reprimenda. Lluís aprobó con notable, como Pablo. Por último, el recién esperado, Borja, que convenció con su trabajo. 02.52 min Lili se deshace del talismán y gana la prueba de habilidad Y el mejor de la prueba fue... ¡Lili! "Estoy muy contenta, pero claro, ser primera, a lo mejor significa ser jefa de taller...", decía la aprendiz preocupada. Isabel se quedó con la medalla de plata y Eduardo Navarrete se llevó el último puesto de la prueba. "Cuando algo no me motiva lo suficiente, no se ve lo mejor de mí", reconocía.

La seda, la protagonista de la prueba por equipos Los aprendices visitaron el Museo de la Seda de Valencia. Para la prueba por equipos, los aprendices tuvieron que trabajar con esta fibra natural de origen animal. Isabel, Caterina y Lili estaban dispuestas a darlo todo por sus compañeros, aunque este trabajo vaya en contra de sus principios. "Si la prueba fuera individual, no lo haría. En esta ocasión tendré que dejar mi ética moral y tendré que coser: No me queda otra, no puedo dejar a mis dos compañeros haciendo un look", decía Caterina. "No es algo que yo haría ni en mi marca ni en mi casa, pero no podemos fallar al equipo", señalaba Isabel. 03.49 min Borja se pasa al rosa con un look romantic-rocker Adriana Iglesia acompañó a los aprendices en este reto. La diseñadora, que no es la primera vez que visita Maestros de la Costura, ha vestido con sus prendas a famosos de la talla de Lady Gaga, Jane Fonda o Hailey Bieber. Por equipos, tuvieron que confeccionar dos de sus conjuntos compuestos por kimono y pantalón. Uno de ellos era reversible, el otro un total black look con transparencias.

Lili, jefa de taller de ambos equipos Al ser la mejor de la primera prueba, fue Lili la encargada de capitanear, no uno, sino los dos equipos. No todos sus compañeros confiaban en sus capacidades. "No veo yo muy bien a Lili para ser jefe de taller en dos equipos. Como se me ponga con la verborrea de las estrellas y tal, se me va a hinchar la cara de mala leche", vacitinaba Borja. Sin embargo, Pablo se mostró muy contento con la sorpresa: "Yo confío en Lili. A mí me encanta como jefe de taller, como compañera y como trabajadora". Lili quiso que ambos equipos estuvieran en igualdad de condiciones, por eso hizo un reparto equitativo, según ella. En el equipo naranja estaban Lluís Caterina y pablo; mientras que, en el equipo verde, el resto de sus compañeros: Isabel, Eduardo y Borja.

El equipo naranja se lleva la peor parte en el reparto de telas En esta prueba, la elección de tejidos era crucial. Fue Lili, como jefa de ambos talleres, la que se encargó de abastecer a ambos equipos, igual que hizo Judith la vez anterior. Tenía muy poco tiempo para hacerlo y ninguno de sus compañeros podía ayudarla. ¿El resultado? "Madre mía, qué desastre", según Eduardo. Para los jueces, el equipo verde se había llevado la mejor parte en el reparto. Sin embargo, el equipo naranja tuvo que arreglárselas y confeccionar sus prendas con un tejido que no es el que debería haber sido, el poliester. 04.48 min ¿Una tara en la seda? Así se resuelve el problema

Isabel se enfada con Lili: "Nos ha dejado con el culo al aire" A pesar del reparto de telas, el equipo naranja, formado por Lluís, Pablo y Caterina, se mostraba muy compenetrados y mantienen la calma. Pablo estaba muy contento con su jefa de taller: "Creo que en los talleres muchas veces es más necesario tener una persona como Lili que aporte paz, felicidad y energía, que una persona muy estricta que esté pautándote todo". En cambio, el "batallón de modistillas" no dejaba de quejarse y no querían que se acercara, pero el tiempo corría en su contra y fue entonces, cuando se vieron con el agua al cuello, cuando ambos equipos quisieron tener a la capitana trabajando a su lado. Revuelta en 'Maestros de la Costura' contra Lili: "No has hecho absolutamente nada" RTVE.es A falta de quince minutos, Isabel, Borja y Eduardo Navarrete se indignaban porque la jefa de taller pasa más tiempo con el equipo contrario. "Gracias, Lili, de verdad", decía Isabel con ironía, que acusaba a su compañera de haber tenido un claro favorito. El tiempo se acabó y el maniquí del equipo verde terminó por los suelos. "Pocas veces me cabreo como hoy. Nos ha dejado con el culo al aire", añadió.

Una última prueba sorpresa en Maestros de la Costura 2022 Para aprovechar los retales, los aprendices tuvieron quince minutos extra para convertirlos en un complemente único. Borja seguía molesto con Lili después de que les dejara tirados y no dudó en reprochárselo a su jefa de taller cuando se disculpaba con él. "No sé si lo sientes de verdad", decía el aprendiz, mientras ella, detrás de cámaras, confesaba lo que realmente pensaba de él. "Borja es idiota, no le soporto. Es un poco maleducado y últimamente está con una negatividad que no sé qué le pasa", aseguraba Lili. Navarrete, nueva maniquí de Maestros de la Costura RTVE.es

El equipo verde, a la prueba de eliminación El tiempo le jugó una mala pasada al equipo verde. De los complementos, solo se salvó el fular. En cuanto al quimono, demasiados fallos, el pantalón ni siquiera se sujetaba solo en el maniquí porque no estaba terminado. "Estoy bloqueado. No entiendo cómo habéis presentado este conjunto sabiendo que los tres os dedicáis a esto, en concreto tú, Isabel", señalaba Palomo Spain. El equipo verde le echó la culpa a Lili de su mala valoración y los jueces se preguntaban entonces por qué durante toda la prueba habían estado intentando que no se acercara a su taller. "A ver si va a ganar Lili...", decía con tono de burla Eduardo, una broma que no le sentó bien a la líder de la prueba por equipos ni tampoco a los jueces. "No me gusta nada que se hable así de Lili, es supertalentosa", aseguraba María Escoté. La aprendiz se emocionó al escuchar sus palabras y la valoración de su trabajo. 03.48 min Los jueces rompen una lanza a favor de Lili El equipo naranja fue el ganador de la prueba por equipos, a pesar de que la tela que tenían no era de seda. Borja resultó ser el mejor valorado del equipo verde. Los jueces tuvieron muy en cuenta su esfuerzo, aunque el resultado no haya sido el adecuado. Lili supera con éxito la temida doble capitanía RTVE.es

Carmen Lomana visita el taller de Maestros de la Costura Las creadoras de ES Fascinante, Margarita Ruyra de Andrade y Valentina Suárez-Zuloaga, visitaron anoche el taller de Maestros de la Costura. Madre e hija trabajan mano a mano en "una comunidad que promociona, da visibilidad y vende nacional e internacionalmente el talento español". No fueron las únicas invitadas a la prueba de expulsión. Carmen Lomana también entró en el plató para acompañar a los aprendices, que tuvieron que diseñar y confeccionar una prenda que reuniera todas las características de la moda slow, de la moda lenta. María Escoté bajó a ponerse manos a la obra junto a Borja, Eduardo e Isabel.

La prueba de expulsión más reñida Borja fue el primero en entrar a la mercería como privilegio por haber sido el mejor de su equipo. Isabel y Eduardo se desesperaban viendo la lentitud de su compañero, ya que no podían entrar hasta que él saliera. Se mascaba la tragedia. Era la primera vez que tres veteranos se enfrentaban solos a una prueba de expulsión. Isabel optó por diseñar un little black dress, mientras que Eduardo Navarrete elaboró uno de sus famosos caftanes. Borja decidió crear un abrigo de paño. 03.00 min Isabel no llega a tiempo de colocar su prenda en el maniquí