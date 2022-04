¡Llega la esperada repesca! Laura, Margarita, Anthony, Jesús y Borja se han jugado su regreso al taller de Maestros de la Costura en una prueba en la que tenían que actuar de figurinistas. Los jueces les han propuesto el reto de rediseñar los uniformes de la serie Élite. “Debéis poneros en la piel de un diseñador de vestuario y hacer una propuesta totalmente sorprendente y novedosa”, ha señalado María Escoté. El figurinista Paco Delgado, que ha acudido a la prueba como invitado, les ha aconsejado pensar en la esencia del vestuario e indagar en el significado de un uniforme.

03.01 min Recibimos al figurinista Paco Delgado

Desde el primer momento, Borja ha tenido claro que iba a inspirarse en Carla, el personaje de Élite interpretado por Ester Expósito. En su diseño no debía faltar un lazo, aunque quería darle “un toque Palomo”. Y así ha sido. Borja ha trabajado concentrado y con la idea bien clara. Sin embargo, Jesús no se lo ha puesto nada fácil. El cordobés ha confeccionado un look espectacular compuesto por una chaqueta con forro y una falda con capa. “¿Dónde estabas para conocerte y ver lo que estábamos esperando de ti?”, se ha preguntado María Escoté. La diseñadora ha expresado su duda acerca de si el instituto sería el lugar más adecuado para lucirlo, ya que ella incluso lo vería apropiado para ponérselo para ir por la calle.

“Borja, me tienes flasheada, estoy en shock”, le ha dicho después María a Borja. Para María, el look que ha confeccionado es “cool, elegante, moderno y está impecablemente confeccionado”. El vasco ha diseñado y ha cosido una camisa con una lazada en el cuello y una falda gris con una caída muy bonita. Además, ha hecho un guiño gracioso a la serie al incorporar una corbata roja, aunque en esta ocasión, Borja la ha colocado en la cintura a modo de decoración. El aprendiz ha logrado crear una interpretación perfecta de un uniforme que, además, puede ser perfectamente un look casual que lucir por la calle. No solo ha ideado un diseño perfecto, sino que además el conjunto está muy bien cosido.

Todo ello ha motivado el regreso de Borja al taller. “Estoy que no quepo de alegría”, ha señalado el aprendiz. Sus compañeros se han alegrado de que el vasco volviera a lucir el mandil. Blanco del programa y le han dado un precioso abrazo. ¡Bienvenido de nuevo a casa, Borja!