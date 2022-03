Paco Delgado: "Kenneth Branagh quería una sensualidad latente en el vestuario de 'Muerte en el Nilo'"

Todavía podéis ver en los cines Belfast, la película de Kenneth Branagh sobre su infancia en Irlanda del Norte que está nominada a 7 Oscars. Además, cinco años después del éxito de Asesinato en el Orient Express (2017), el director británico vuelve al universo de Agatha Christie con Muerte en el Nilo, en la que destaca su espectacular reparto y el vestuario de Paco Delgado (Arrecife, Lanzarote, 1965), con el que hemos podido hablar en Madrid. Una película que se estrena en cines este 18 de febrero.

“Visualmente la película es impactante –nos cuenta el diseñador-. La decoración, la fotografía, las actuaciones… ¡Todo es espectacular! Y es muy fácil trabajar con Kenneth Brannagh porque tiene muy claro lo que quiere. Por ejemplo, quería que el vestuario, aunque fuera de época, no se viera como un vestuario afectado, en el sentido de que en los años 30 la moda estaba muy accesorizada, sobre todo en las clases altas que se ponían los vestidos con el sombrero, el bolso, los zapatos e incluso los guantes a juego. Y él no quería eso, quería un vestuario que pudiera hablar al público actual”.

“Además, la película es un thriller pasional -añade-. Todo lo que sucede es por las relaciones amorosas entre los protagonistas, algunas correspondidas y otras no. Por eso Kenneth quería ver una sensualidad latente. Porque en la historia todo el mundo está en algún tipo de triángulo amoroso. Hay una tensión pasional y amorosa constante en cada protagonista”.

“Yo le comenté que sería fácil conseguir todo eso, al estar ambientada en Egipto, que es un sitio que ya tienen una sensualidad de por sí. Un sitio caluroso donde se puede ver la piel. Donde vamos a poder ver el sudor y como la ropa se ondula con el viento. Como los tejidos se pegan a los cuerpos” -añade el diseñador canario-.

El tercer personaje que destaca es el de Salome Otterburne, una cantante de jazz: “Es un personaje con mucha clase, encanto y un poco excéntrica, por lo que podía pasarme un poco más en sus diseños. La actriz, Sophie, tiene un cuerpo increíble y estaba entusiasmada con todo lo que le ponía. Es un lujo trabajar con actrices a las que todo lo que les propones les parece bien . Aunque en esta película he tenido suerte porque todos los actores han sido encantadores”.

“Kenneth Branagh quería que la primera aparición de Lynette tuviera que ver con un mundo metálico. Y elegimos un vestido de lamé porque en esa época había muchos. No teníamos claro si plateado o dorado, pero yo creía que el dorado porque es un poco más frío, aunque también teníamos el personaje de Otterburne, que yo pensaba que tenía que ir en lamé dorado. Así que al final fue plateado”.

“Por ejemplo Lynette (Gal Gadot ) es un personaje que, a pesar de su inmensa fortuna y de parecer la dueña del mundo en el que se mueve, es un personaje muy frágil, porque no tuvo el amor de sus padres, y a la que todo el mundo que la rodea la envidia u odia de alguna forma. E intento mostrar esa fragilidad con colores claros, con transparencias y con ropa que se mueva de una manera como muy tenue, como muy suave”

En las películas de Agatha Christie cualquier detalle es importante. Por eso preguntamos a Paco si podríamos saber quién es el asesino por el vestuario. “Yo creo que no –asegura- Lo que he pretendido con el vestuario y el color es intentar expresar la psicología de los personajes . Los que son más frágiles, lo que son más bohemios, los que tienen fuerza… “

No son las única estrellas del espectacular reparto en el que también tenemos a Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders y Letitia Wright.

“Ya que hablamos de actrices –confiesa Paco-, el vestuario se inspira mucho en las actrices de Hollywood de la época, especialmente Carole Lombard , ese tipo de mujer glamurosa que se puede permitir llevar cosas que no puede ponerse la gente normal, como transparencias. Y también m ehe inspirado en la revista Vogue Paris de los años 30, porque pensábamos que las protagonistas, por su alto poder adquisitivo, se podían permitir ir todos los años a París a renovar su vestuario”.

“Fue muy complicado –añade- porque había que subir a la actriz a una especie de trípode gigante, con una silla, y ponerle e sa especie de capa con la que casi parecía una pirámide. Además hacía viento y le tuvimos que poner unos contrapesos. Fue muy difícil y lo pasé mal. Afortunadamente quedó bien, pero si no hubiera sido así, como se suponía que se lo había hecho el propio personaje, podíamos pensar que era como un traje de carnaval casero que le había salido mal. Las joyas y los complementos de ese traje las diseñamos nosotros pero las confeccionó Tiffanys”.

Esa joya sustituye al collar de perlas de la novela original, como nos cuenta Paco: “Es una decisión que ya estaba tomada en el guion cuando yo me incorporé al proyecto. Es porque es una de las joyas más famosas del mundo y además ha sido lucida en público en muy pocas ocasiones. En 1937un collar de perlas podía ser lo más glamuroso en los vestuarios de las damas de la alta sociedad, pero actualmente, aunque las perlas puedan ser carísimas, nunca serán tan impresionantes como este collar ”.

Dos de sus vestidos favoritos

En cuanto a sus vestidos favoritos, Paco destaca el de novia que luce Gal Gadot: “Fue muy complejo de hacer porque, aunque parezca muy sencillo visualmente, está confeccionado al biés, con la técnica de la época que se creó porque entonces no había telas elásticas. Es una técnica que buscaba modelar el cuerpo de la mujer y es casi un trabajo de arquitectura. Me costó muchísimo. Hicimos como 12 pruebas y nos costó casi un mes lograr que quedar bien. Muchas veces las cosas no salen a la primera pero yo siempre digo que esos tropiezos sirven para aprender para la siguiente vez”.

“Además, es una técnica que nunca pasará de moda -añade-, de vez en cuando vemos algún diseño realizado con esta técnica en las pasarelas, porque se pueden conseguir cosas increíbles”.

Otro de los vestidos más impresionantes es el rojo que luce Emma y que podéis ver en el acrtel de abajo del todo. “Es de inspiración española -confiesa Paco-. Los volantes de los hombros imitan a los claveles. Fue un vestido muy divertido de hacer y el resultado es espectacular”.