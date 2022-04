No hay prueba de eliminación de Maestros de la Costura sin Isabel Gomila. La concursante veterana ha estado presente en todos los retos finales de la edición, ya sea jugándose convertirse en la siguiente expulsada o apoyando a algún compañero en la cuerda floja. La última vez ha ocurrido en este mismo programa, porque Eduardo Navarrete ha pedido el imperdible dorado casi nada más empezar la prueba.

Eduardo Navarrete: "Yo no he ido a concursar. He ido a trabajar. RAFAEL MUÑOZ(@munoz_rafa)

Según salía de la mercería, el diseñador ha solicitado la ayuda de Isabel, una decisión que Lluís, tras la barandilla, ha cuestionado. Navarrete se enfrenta en la prueba a Lili, Caterina y Judith, de quien minutos antes Lluís ya comentaba que pensaba que pediría el imperdible dorado. "¿A quién pedirá, a Borja o a ti?", le preguntaba a Isabel. Al final la holandesa ha sido la concursante requerida, pero no por Judith, sino por Navarrete.

"Ha sido estratega"

Isabel Gomila ha bajado encantada al taller, dispuesta a ayudar a su "hermanito" a salvarse de la expulsión de Maestros de la Costura. "A mí me encantan los corsés. Yo he hecho varios corsés, he hecho un curso de corsetería y, la verdad, justamente esta prueba creo que me hubiese salido muy bien", ha comentado la subcampeona de la segunda edición, a quien vimos muy afectada hace algunos programas explicando el impacto del coronavirus en su negocio. Pero, ¿por qué Navarrete la ha elegido a ella? "He pedido a Isabel porque me llevo maravillosamente bien con ella, cose de maravilla y, mientras que esté ella, Isabel y yo somos un team estupendo", ha asegurado.

Su elección no ha sido criticada solo por Lluís. Lili, rival en esta prueba de eliminación, tampoco ha estado muy conforme con la rápida decisión de su compañero: "Edu ha sido estratega porque ha perdido el imperdible a los cinco minutos. Nos ha fulminado a todas". "Yo creo que eso ya también nos ha desequilibrado un poco, por lo menos a mí", ha opinado la joven.