Eduardo Navarrete fue 'drag queen'. Así era 'La Nenuco'

¡Revolución drag queen en el taller de Maestros de la Costura! Las concursantes de la primera edición de Drag Race España llegan pisando fuerte al programa: los aprendices deben intentar mejorar los looks que lucen, pero no lo tienen nada fácil. Arantxa Castilla La Mancha, Sagittaria, Hugáceo Crujiente, The Macarena, Pupi Poisson, Killer Queen, Vulcano, Inti y Carmen Farala, la ganadora de Drag Race y diseñadora del vestuario de Chanel en el Benidorm Fest, llevan la estética drag a Maestros de la Costura. En el taller hay dos aprendices que tienen su lado drag: Jesús, de nombre artístico Sonia Labarra, Eduardo Navarrete, conocido como La Nenuco.

60 vestidos en un verano

Navarrete, que ha tenido a The Macarena como compañera en esta prueba, no cree que el tiempo que les han dado sea suficiente: "Me parece muy poco 30 minutos porque el drag es un arte. Además, yo lo he hecho mucho y para mí merece un respeto y con 30 minutos vamos muy justos, pero bueno, es lo que hay". Lo dice desde la experiencia: además de moverse como pez en el agua entre telas y de haber triunfado como diseñador, antes de dar el salto a la fama en la primera temporada de Maestros de la Costura era conocido en el mundo del drag como La Nenuco.

¿De dónde viene el nombre de La Nenuco? Eduardo tenía 19 años y estaba hecho un manojo de nervios porque se iba a Ibiza, la meca del movimiento drag durante la temporada de verano. En las megadiscotecas de la isla es habitual ver espectáculos drag, con divas divinas bailando sobre altísimas plafaformas desde la noche hasta bien entrada la mañana. "Tú no te preocupes que tú eres muy joven, nena, tú eres muy fresca. Eres muy rubia, eres muy mona. Eres muy Nenuco", le dijo una amiga, La Pepsi, y así fue como La Nenuco quedó bautizada.

Hay un antes y un después de la generación drag de La Nenuco. Eduardo Navarrete recuerda ahora esa etapa de su vida que mantiene cerrada, pero no olvidada. "Fuimos como una generación diferente a nuestras predecesoras porque nuestros referentes eran más bien de moda. No eran referentes de drags. Nosotras veíamos desfiles de Thierry Mugler y le pedíamos las chapas a Manuel Albarrán", recuerda Navarrete. Instagram es un álbum de fotos de aquellos tiempos, con recuerdos como aquel vestido inspirado en el que Charlize Theron lucía en el anuncio de J'adore. "En un verano me hice como 60 vestidos", asegura el diseñador, que tiene muy claro quiénes son sus drag queens favoritas: Venedita Von Däsh a nivel nacional y Miss Fame en el plano internacional.

Más recientemente también ha publicado fotos de La Nenuco. El año pasado, en enero, Navarrete subía las temperaturas con una foto muy sugerente. "Aquí os dejo una imagen de #filomena abandonando la península", escribía, en referencia a la borrasca, un temporal de nieve al que los famosos desafiaron en distintos grados de desnudez.