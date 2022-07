La borrasca Filomena ha dejado estampas de postal en todo el tercio peninsula: Madrid, Aragón, la Comunidad Valencia y Castilla-La Mancha son las comunidades que han sido afectadas por este temporal de nieve. Las redes sociales enseguida se inundaron de fotografías con nieve donde la gente salió a disfrutar en trineo, esquiando por Gran Vía e incluso varios famosos se atrevieron a desafiar el frío de Filomena posando desnudos en la nieve.

Cristina Pedroche fue la primera en dar rienda suelta a la imaginación componiendo una fotografía que ha sido tanto objeto de memes y burlas como de críticas. La presentadora de televisión fue la primera famosa en subir una foto sin ropa en su Instagram donde estaba sentada en la nieve en una posición de yoga.

A la imagen le acompañaba el siguiente mensaje: "Todos nos quedamos embobados mirando lo preciosa que es la nieve pero también es muy bonito e importante mirar hacia adentro". Después de su criticado vestido-edredón de las campanadas, Pedroche sigue dando que hablar en las redes sociales con sus looks.

Y claro, enseguida salieron todos los famosos a imitar el desnudo de la Pedroche. Una de ellas fue Paz Padilla, quien grabó un divertido vídeo en su casa junto a Xoan Viqueira donde escuchamos que ambos quieren imitar a otros famosos desnudos en la nieve entre risas y con mucho humor: "Yo voy a ser como la Pedroche y yo como Paco León, pero más atrevido".

Iñaki Urrutia no podía dejar pasar la ocasión de imitar a la que fuera su compañera de plató en el programa radiofónico Yu: No te pierdas nada allá por 2012. Tras el aluvión de críticas por el posado desnudo de Cristina Pedroche, Urrutia se mostró a favor de su excompañera sentándose desnudo en la nieve imitando su postura de yoga, pero sin huevos: "Efectivamente... ya no los hay!", escribía el humorista

Lo bueno se hace esperar. O al menos eso dicen, aunque en esta ocasión vaya que si es verdad. Miguel Ángel Silvestre habrá sido el último de los famosos en subir un desnudo en la nieve, ¡pero qué vídeo nos ha regalado! En él podemos ver al actor salir de su terraza, quitarse la camiseta, dar media vuelta sobre sí mismo y tirarse a la hamaca llena de nieve de golpe.

No le han hecho falta palabras, solo un vídeo, para que al momento ardiesen todas las redes sociales y que consiguiera en tan solo una hora casi 800.000 reproducciones en su Instagram. Muchas celebrities se han pasado por su perfil para comentar con llamas de fuego. Tampoco ha faltado en los comentarios La Vecina Rubia, quien aún tiene una cita pendiente con Miguel Ángel Silvestre. Otros usuarios afirmaron que es la primera vez que ven un vídeo del actor donde da más frío que calor.

Adriana Abenia también se convirtió en objeto de todas las miradas mediáticas al compartir una foto en bikini en mitad de todo el paisaje nevado. Aunque claro, la presentadora maña ya avisaba de que por su procedencia, se reía de Filomena, puesto que está más que acostumbrada a ver nevadas en Aragón.

Tamara Gorro ya subió fotografías antes del fin de semana con los primeros copos que caían, como otras muchas famosas que salieron a disfrutar de la nieve. e incluso llegó a realizar el reto de TikTok de caminar descalza por la nieve. Ahora, la influencer posa en sus redes sociales semidesnuda para agradecer a Filomena su paso por Madrid en una nevada histórica con imágenes singulares.

El actor y director cinematográfico Paco León también se sumó a la divertida ola de fotos en Instagram donde todo famoso estaba posando desnudo para generar contraste en la imagen. Eso sí, Paco León llevaba en esta ocasión unos calzoncillos y la nieve le llegaba hasta las rodillas en su terraza.

¿Quién más se desnudó en la nieve para dar la bienvenida a Filomena? Pues el carismático presentador de televisión Arturo Valls, quien posa junto a sus perros tumbado en una hamaca frente a una piscina helada: "Día 10 del 2021, sigue todo en orden", afirma Valls.

Nerea Garmendia también se sumo a las fotos en "bolas". Para ello, la actriz se cubrió el pecho con un montón de nieve en la azotea de su casa. A la imagen le acompaña el texto: "Me apunto a foto en “bolas” de nieve. Eso sí, me he dejado el calzado que ya sabéis q soy de ponerme las botas... #nevadadelsiglo #enbolas #nieve". Por lo que parece, Nerea Garmendia se atreve con un desnudo invernal, pero no con el reto de TikTok de caminar descalzo sobre la nieve.

Otros dos futbolistas que no faltaron a la cita fueron Sergio Ramos y Mario Suárez, jugadores del Real Madrid y del Rayo Vallecano, respectivamente. Sergio Ramos posaba mientras caían copos de nieve mientras afirmaba "cómo me gusta el verano" mientras que Suárez optó por tirarse directamente a la nieve y rebozarse en ella. Todo un acto que nos ha dejado helados.

Ken Appledorn, actor estadounidense y pareja ed Jorge Cadaval desde 2007, no podría estar más feliz y como pez en el agua. El actor subió un vídeo donde también se tiraba a la nieve como si de una piscina se tratase. Además, Appledorn afirmó que esta nevada le recordaba a su hogar en Michigan: "Aquí dándome un baño de nieve. Estoy como en casa, como en Michigan".