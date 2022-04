En los 5 primeros programas de la quinta temporada de Maestros de la Costura, las lágrimas han estado presente en la mayoría de las valoraciones de los jueces a Caterina. Pero esta trayectoria difícil parece haber llegado a su final. En la prueba de expulsión, los aprendices en peligro tuvieron que elaborar un vestido para los modelos, con la peculiaridad de que cada uno de ellos destacaba por un maquillaje muy diferente entre sí. El reto era adaptar la prenda a la caracterización de cada modelo. Y Caterina triunfó.

“Cuando he visto el maquillaje de la modelo, he pensado que el vestuario tenía que ser resultón y que acompañara. Lo que quería era jugar con esos colores tan icónicos. También me he fijado en que todo su relieve era en negro, por eso he querido rematar todo con bies negro”, aseguró Caterina. En la valoración, Palomo destacó la selección de tejidos de Caterina: “Tiene todo el sentido del mundo para el maquillaje que tenías. Luego si lo miras de cerca, los tejidos están fenomenalmente escogidos, sobre todo por la gama cromática, que en un principio era una mezcla de tejidos arriesgada, pero está muy bien. Tu prenda es muy bonita. Has entendido fenomenal la prueba”.