Con cuatro programas de Maestros de la Costura 5 hemos tenido suficiente para descubrir que el mundo interior de Lili es infinito. Pero según avanza la edición descubrimos cosas nuevas. En este quinto episodio, a Lili las estrellas se le quedan cortas y va más allá: ahora es amiga de los Oompa Loompa de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ (los pequeños duendes que en esta obra de ficción cuidan del chocolate de la fábrica). Es imposible no quererla.

Tras una primera prueba donde la aspirante peruana naufragó y quedó la última, los jueces decidieron que ella y Borja, penúltimo clasificado, lideraran los talleres en la prueba por equipos. Con la alegría que le caracteriza, Lili afrontó el reto sin miedo, pero el resultado fue algo desastroso. Lo único bueno es que sus compañeros se lo tomaron con humor. El liderazgo de Lili brilló por su ausencia, y Lluís, Navarrete y Caterina tuvieron que tirar del carro para poder sacar el vestido de Beatriz Peñalver. Ya en la valoración, los jueces destacaron esa ausencia de liderazgo y Lluís confesó que quiere “mucho a Lili, pero que se tiró toda la prueba buscando duendes y oompa loompa”.

Los oompa loompa y los duendes le fallaron, pero para Lili, por arte de magia, el vestido salió. Pero los jueces no picaron y Lorenzo Caprile abroncó a la aprendiz: “La magia es que tus compañeros trabajen y el resultado sea de todos, ¿no?”. Por suerte, la versión más divertida de Lluís apareció y aseguró que el trabajo salió “gracias a que Lili había traído las estrellas y los Oompa Loompa. Esto es la verdadera magia”.

¿Quién es el Ratoncito Pérez de Lili?

Después de hablar de sus Oompa Loompa interiores, Lili desveló en la prueba de expulsión la carta que había recibido. Cuando Raquel Sánchez Silva, María Escoté y La Terremoto visitaron su puesto de costura y la aprendiz les mostró la carta que ‘El Ratoncito Pérez’ le había escrito:

“Hola Lili, soy ‘El Ratoncito Pérez’. Me he enterado por las estrellas que se te ha caído un dientecito. He pasado a recogerlo y te dejo este regalo para que te de mucha suerte, que no tienes mucha últimamente, y te pareces al cuñao”.

Pero, ¿quién está intentando subir el ánimo de Lili? La aprendiz tiene una teoría: “En la casa me quieren mucho. Yo creo que ha sido o Pablo o Lluís. La carta me ha hecho mucha ilusión. Estas muestras de cariño me alegran el día”.