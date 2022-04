Nunca antes una despedida había sido tan tensa en Maestros de la Costura. Los aprendices suelen despedirse del taller emocionados, con pena por tener que abandonar el programa pero llenos de gratitud por haber vivido la experiencia. No ha sido así en el caso de Borja. El veterano es el quinto expulsado de la edición y la noticia no le ha hecho ninguna gracia. Motivos no le faltaban para estar de mal humor. A pesar de haber ganado la prueba por equipos, ha tenido que jugarse su plaza al final de la noche. ¿Qué fue lo que pasó?

Borja termina cosiendo en la prueba de expulsión por una decisión de Isabel Gomila

En Maestros de la Costura nunca puedes dar nada por sentado. Ni siquiera la barandilla es sinónimo de tranquilidad. Los jueces le dieron a Isabel, la mejor de la prueba por equipos, el "privilegio" de elegir a uno de sus compañeros salvados para que bajase a participar junto a los delantales negros. Un marrón de proporciones épicas que no supieron resolver entre ellos porque ninguno se ofreció voluntario. "Entre el veterano y los nuevos... Me sabe supermal. Verle su cara, se le ha separado el alma del cuerpo", lamentaba Isabel. La cara de Borja era un poema, mientras que el resto de los aprendices le animaban. "No van a bajar los nuevos. Si alguien se tiene que comer los marrones somos nosotros, que ya hemos vivido la experiencia una vez", señalaba Lluís.

"A mí cuando me mandan a la prueba de expulsión, rencoroso no, lo siguiente", reconocía Borja, que notablemente molesto no tenía ni ganas de hablar. Su actitud dejó anonadado al jurado y a sus compañeros, que no daban crédito a lo que estaba sucediendo en el taller. Cada uno tenía que crear un look acorde con el personaje del modelo que le tocara, desde un outfit futurista hasta uno pin-up, el que la Terremoto de Alcorcón le asignó a Borja.

No empezó con buen pie y así terminó. El aprendiz vasco presentó un trabajo que no convenció a los jueces, ni siquiera a él mismo. "Entiendo la valoración porque la prenda no hay por donde cogerla, es una espiral de frustración, de rabia, de odio y de sensaciones negativas", reconocía, y también le pedía disculpas a Isabel por su comportamiento.