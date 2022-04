¡Maestros de la Costura vuelve a dar la bienvenida a Borja! El veterano ha podido reincorporarse al programa tras ganar la repesca, en la que también han participado Laura, Margarita, Anthony y Jesús. Su expulsión estuvo llena de tensión, pero parece que ha reflexionado. "He aprovechado el tiempito que he estado un poquito fuera, sobre todo no para coser como mis compañeros, sino para reubicarme mentalmente, porque sí que soy consciente de que mi salida no fue la mejor y he venido con ganas de eclipsar esa sombra que me persiguió con un golpe de luz", ha anunciado Borja antes de enfrentarse a sus compañeros en la repesca. Y menudo golpe de luz: su rediseño del uniforme de Élite le ha hecho destacar sobre sus compañeros y hacerse otra vez con el mandil de Maestros de la Costura 2022. ¿Justicia divina?

Sorprendente expulsión Borja ha demostrado desde el principio del programa que la costura se le da fenomenal, aunque no estuvo tan acertado en la última prueba de eliminación, en la que acabó un poco de rebote… y salió bastante rebotado. Había sido uno de los ganadores de la prueba por equipos y, aunque en principio estaba salvado, Isabel tuvo que mandar a uno de ellos a las máquinas de coser. Así fue cómo Borja acabó luchando por seguir concursando, algo que no se tomó nada bien: "A mí cuando me mandan a la prueba de expulsión, rencoroso no, lo siguiente". La mayor traición de 'Maestros de la Costura': se va a la calle, ¿por culpa de una compañera? El vasco tuvo que crear un look pin-up y no le salió muy bien, como él mismo lo reconocía: "Entiendo la valoración porque la prenda no hay por donde cogerla, es una espiral de frustración, de rabia, de odio y de sensaciones negativas". "No considero que haya sido justo que una persona que viene de ganar un exterior, ya no solo que tenga que bajar a eliminación si no que se tenga que ir a su casa", aseguraba después de su expulsión.