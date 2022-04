Maestros de la Costura 2022: ¿Quién será repescado?

¡Vuelve la repesca a Maestros de la Costura! El quinto programa nos ha dejado una noche llena de emociones, sobre todo tensión: Borja ha sido expulsado después de que Isabel, favorita en la prueba de equipos, decidiera enviarle a la prueba de eliminación y el vasco no se lo ha tomado nada bien. "No considero que haya sido justo que una persona que viene de ganar un exterior, ya no solo que tenga que bajar a eliminación si no que se tenga que ir a su casa", aseguraba el aprendiz, muy molesto con la situación, hasta el punto de salir del taller sin despedirse de sus compañeros.

Pero ya se sabe, en Maestros de la Costura todo es posible y puede que su marcha no sea permanente. Todos los expulsados hasta la fecha tendrán la semana que viene una segunda oportunidad de brillar en la repesca y de volver al concurso. Porque ser expulsado no es sinónimo de fracaso, y si no que se lo digan a Ancor: le expulsaron, regresó ¡y ganó la última edición del programa! Lo mismo podría suceder a Laura, Margarita, Anthony, Jesús o Borja, quienes seguro que lo darán todo para conseguir volver a la competición por el maniquí de oro. ¿Quién será el elegido?

Laura, la primera veterana en abandonar el taller Por primera vez, Maestros de la Costura recupera a concursantes de temporadas pasadas y los pone a competir contra "novatos". En el grupo de veteranos se encontraba Laura Manzano, aprendiz de la última edición. El año pasado se quedó a las puertas de la gran final, pero esta vez no ha llegado tan lejos: no consiguió acabar su prenda en la prueba de eliminación y se convirtió así en la primera expulsada de la quinta edición. ¿Conseguirá esta administrativa volver al taller y demostrar todo lo que vale?

Margarita ya fue repescada una vez… ¿Habrá una segunda? La semana siguiente volvió a ser una veterana la expulsada, Margarita. "Me da pena porque creo que tengo mucho más nivel y venía a dar lo mejor de mí. No ha podido ser", lamentaba Margarita tras conocerse su expulsión. Ahora esta apasionada de la técnica del moulage, cuyo propio método enseña en clases online, tendrá una nueva oportunidad de mostrar ese nivel a los jueces. Además, las repescas no son nada nuevo para ella. La cuarta expulsada de la tercera temporada de Maestros de la Costura fue entonces repescada. ¿Repetirá en 2022?

Anthony, el francés que conquista España "Está tan chapucero que no te lo puedes poner para salir a la calle", así de tajante se mostró María Escoté al hablar del look que presentó Anthony en la tercera prueba de eliminación, que no consiguió superar. En su tiempo en Maestros de la Costura 2022, el francés ha demostrado ser un buen compañero, siendo de gran ayuda para MJ cuando la concursante se bloqueó en plena prueba.

Jesús, entre 'La Caprila' y 'Sonia Labarra' En el cuarto programa le llegó el turno de decir adiós a otro novato, Jesús. Gran seguidor de Lorenzo Caprile, sus amigos le llaman 'La Caprila', aunque el diseñador ha llegado a protagonizar un momento muy tenso. "Lo del mote al principio me hizo gracia, pero a partir de ahora, como te vuelvas a autodenominar 'La Caprila', el que se va del programa soy yo", exclamó en plena bronca. También hemos visto a Jesús transformarse en la drag queen Sonia Labarra, su alter ego.