Ancor, el "guerrero" que luchará por entrar en la repesca

Ancor, el último expulsado de ‘Maestros de la costura’, hace honor al significado de su nombre: guerrero. Por eso, luchará con uñas y dientes para quedarse con la segunda oportunidad que el jurado brindará esta semana a los dos aprendices que tuvieron que dejar el programa entre lágrimas. A las puertas de la cita, el licenciado en Bellas Artes y profesor de pintura ha estado en el plató de 'La Hora de La 1' rememorando su paso por el concurso que encontró su punto y final en una decisión que le hizo pasar de favorito a defenestrado.

Tras su paso por el talent show ha confesado que no para de recibir pedidos para hacer vestidos de novia, aunque ahora la situación esté mal por la pandemia. Eso sí, si ha de hacerlos, los hará con mascarilla a conjunto. "Una mascarilla segura que conjunte igual que siempre han hecho los zapatos y los bosos", según ha reconocido.

Si se tuviera que definir el estilo de Ancor para esos diseños probablemente sería "arriesgado". De hecho, hemos podido comprobar con imágenes de su boda como apostó por vestirse con un chaqué verde. Algo que ha reivindicado, "ahora mismo es más común pero que hace cinco años -cuando se casó-, apostar por el verde era salirse de la normalidad".

Más sobrio ha sido su atuendo para acudir al plató de TVE. Pero el traje gris que ha mostrado también tiene historia: "lo compré por internet y cuando llegó me quedaba muy grande y muy corto por lo que no dudé en coger aguja e hilo y adaptarlo". Una disposición que también se une a su experiencia diseñando para mujeres. Sobre todo, ha confesado, derivada de practicar con la suya: "es mi musa. Me encanta potenciar su figura de reloj de arena con vestidos de los años 50", ha dicho.

El de Valencia, que espera con ganas poder volver al concurso mediante una repesca, ha reconocido también que es una persona muy tímida a la que "me da muchísima vergüenza verme por la tele" aunque "no me he visto tan mal".