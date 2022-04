Maestros de la Costura ha rendido un cariñoso homenaje a una prenda icónica en la historia de la moda: el corsé. Desde hace unos meses, esta prenda vuelve a ocupar el primer puesto en las tendencias internacionales, especialmente gracias al protagonismo que ha adquirido en series de ficción de época, como Los Bridgerton.

Desde el siglo XVI, tanto mujeres como hombres -aunque su uso está mucho más extendido entre las mujeres- se han servido de los corsés para marcar la cintura, el pecho o las caderas, con el fin de potenciar la silueta de reloj de arena tan característica de los trajes de época. Sin embargo, no solo en la ficción tienen un gran protagonismo, sino que también son una de las prendas clave en algunos trajes regionales, como el de valenciana. Este traje es inconcebible sin el corpiño o corsé, que puede confeccionarse bien con la misma tela que se usa para coser la falda o con una tela lisa a juego con el fondo o las flores de la falda.

¿Sabías que Lorenzo Caprile fue el modista que introdujo en España el uso del corsé en los vestidos de novia? Lo hizo en los años 90 y, desde entonces, ha formado parte con frecuencia de las creaciones del maestro. Además, como él mismo ha afirmado durante el programa, es un gran coleccionista de corsés, aunque señala que para que queden bien pegados al cuerpo, es necesario montarlos con sumo cuidado.

El corsé de Anne Igartiburu en las Campanadas

No solo es una de las prendas estrella en la ficción. El corsé también triunfa entre las celebrities españolas. Una de las últimas en lucirlo ha sido Anne Igartiburu y lo hizo en una de las noches más especiales del año: la de las Campanadas. La presentadora volvió a confiar en el modista Lorenzo Caprile para confeccionar el look con el que despide el año. Una vez más, ambos han apostado por el color rojo, pero en esta ocasión, el modista ha confeccionado un corpiño rojo. No es la primera vez en que presentadora y modista apuestan por esta prenda, ya que ya lo hicieron en el estreno de Anne Igartiburu como conductora de las Campanadas en 2009. El resultado de ambas creaciones es, sencillamente, espectacular.

Las celebrities internacionales también se han sumado a la moda del corsé. Por ejemplo, la representante de Francia en Eurovision 2021, Barbara Pravi, lo lució en su actuación en el festival. En su caso, se trata de un diseño de Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, y está confeccionado con tul y cuenta con detalles en terciopelo.