Navarrete, nueva maniquí de Maestros de la Costura

A grandes problemas, grandes soluciones. Este refrán lo aplican a menudo los aprendices de Maestros de la Costura. El factor tiempo es muy limitante, pero también lo es la disponibilidad de tejidos. Durante la prueba por equipos celebrada en el Museo de la Seda de Valencia, Borja, Isabel y Eduardo se han topado con el contratiempo de que la seda con la que tenían que trabajar tenía una tara. Para tratar de evitarla, han tenido que hacer un pequeño apaño. Pese a que lo han resuelto, los aprendices ya tenían la tensión en el cuerpo.

04.48 min ¿Una tara en la seda? Así se resuelve el problema

Tanto su equipo como el equipo contrario estaban encabezados por Lili, que ha afrontado una doble capitanía. Borja, Isabel y Eduardo se han enfadado rápidamente con Lili porque, según ellos, la aprendiz hacía más caso al equipo contrario. Este es uno de los motivos a los que han aludido cuando no han conseguido colocar correctamente su vestido sobre el maniquí, que dada la inestabilidad, se ha caído al suelo. “Estoy enfadada porque de los 140 minutos, nosotros hemos tenido quizá 15 minutos de Lili”, ha señalado Isabel.

Cuando los aprendices pensaban que la prueba había concluido, los jueces han anunciado que con los retales de seda, debían confeccionar en 15 minutos un complemento único. Como el maniquí del equipo naranja estaba tirado en el suelo, Eduardo Navarrete no ha tardado ni un segundo en postularse como maniquí de su equipo. Isabel le ha colocado un turbante sobre la cabeza “como doña Rogelia” y lo han acompañado de un foulard. “Soy bazar del gran modisto, famosa en París, la maniquí que viene a España, hermoso país”, ha entonado mientras tanto Eduardo Navarrete, que ha manifestado que ser maniquí es agotador.

03.46 min 15 minutos para hacer una prenda extra... ¿es posible?

No cabe duda que la nueva maniquí de Maestros de la Costura estaba ideal con esos complementos. Sin embargo, ha sido una prueba fallida para el equipo de Isabel, Borja y Eduardo, ya que la seda les ha ganado la partida. No han conseguido cerrar el kimono y el pantalón se resbalaba porque no estaba bien enganchado al maniquí y no tenía goma en la cintura. Además, tampoco han sobresalido en la confección de los complementos. Por tanto y pese al gran esfuerzo que han realizado, Eduardo, Borja e Isabel se han disputado su continuidad en Maestros de la Costura en la prueba de expulsión.