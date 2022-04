Borja ha vuelto al taller con energías renovadas. El aprendiz ha dejado atrás el negro tan característico en su vestimenta y ha apostado por otros tonos, uno de ellos muy llamativo. Para comenzar el programa, Borja se ha decantado por un look todo al blanco. Ha lucido una camisa lisa acompañada de una ligera capa plisada, a juego con los pantalones. “Qué guapo vienes hoy”, le ha dicho María. A Lorenzo Caprile, Borja le ha recordado a un jedi. “Hoy vengo de ‘buenigno’”, ha contestado Borja, que se ha comparado con un ave fénix, pues ha renacido después de su expulsión en el quinto programa de la edición. ¿Habrá abandonado el lado oscuro de forma definitiva?

03.27 min Borja, el jedi de la magia blanca de Maestros de la Costura

Lo cierto es que parece que el blanco le ha dado suerte. A pesar de que el aprendiz ha tenido algún fallo menor, los jueces han aplaudido la compostura que ha hecho a su vestido. “Me encanta ver este Borja; el otro no nos gusta nada, pero este nos encanta”, ha comentado María, que ha avanzado que en la prueba por equipos vestiría… ¡de rosa! Lo prometido es deuda. Borja se ha desplazado junto a sus compañeros hasta el Museo de la Seda de Valencia para la prueba de equipos y lo ha hecho con un lookazo rosa palo diseñado y confeccionado por él mismo.

“Es un look de chaqueta y pantalón de seda” y lo ha llevado en homenaje a Judith. A la catalana le encantaba el rosa, pero no pudo lucir este dos piezas porque fue expulsada. Por eso, ha decidido llevarlo Borja. El color no le quedaba nada mal, pero parece que suerte no le ha dado mucha. Su equipo, conformado por Eduardo, Isabel y Lili, que ha ejercido la doble capitanía, no ha llegado a tiempo de poner sus creaciones en el maniquí. Incluso se les ha caído al suelo. Una sucesión de pequeños errores les han llevado directos a la prueba de expulsión.

Si bien, los jueces distinguieron el trabajo de Borja en la prueba por equipos y ello le valió un privilegio en la prueba de expulsión. La ventaja de la que ha disfrutado ha sido entrar solo en la mercería y seleccionar todos los materiales que quisiera sin que ningún compañero pudiera quitárselos. Eso sí, el aprendiz ha vuelto a aparcar los looks llamativos, para volver al negro. ¿Nos sorprenderá con nuevos colores en el próximo programa?