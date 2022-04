Una semana más, Maestros de la Costura nos ha regalado una noche mágica en la que Borja ha sido el mejor concursante de la repesca y por lo tanto, se reúne de nuevo con sus compañeros. Por otro lado, a Judith le ha venido grande la prueba de expulsión y se despide definitivamente del taller. De este sexto programa destacamos a Lluís que ha brillado en todas las pruebas y nos despedimos de la gala con los concursantes definitvos y los rivales más fuertes que aspiran al título: Eduardo Navarrete, Isabel Gomila, Lluís Mengual, Borja, Caterina y Lili.

Caterina e Isabel se plantan en la primera prueba por el uso de pieles animales

En el primer reto de la noche, empezamos con una auténtica declaración de intenciones. La prueba se basa en tres conceptos: artesanía, atemporalidad y durabilidad. Para ello, los jueces toman de ejemplo la firma Mon & Pou e invitan a sus creadoras Mónica Sánchez Navarro y Tatiana Arell, que saben muy bien cómo tratar las pieles en todas sus formas.

Otra noche más disfrutamos de un precioso desfile de la mano de Mon & Pou, que demuestra las grandes posibilidades que existen para tratar con pieles y diseñar prendas muy singulares. Además, una de las características de su firma es que usan pieles de animales que han sido utilizados para el consumo.

Ya podemos intuir cuál será el objetivo de la prueba, pero ante de eso, Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro Palomo tienen preparado un gran incentivo para los aprendices en forma de sorpresa. Quién gane esta primera prueba de habilidad, se ganará el delantal dorado que otorga la inmunidad en la prueba de expulsión.

El objetivo de la prueba es claro: elegir un retal de piel y hacer un cierre de ojal con su botón. Al escuchar de lo que trata el reto de habilidad, tanto Caterina como Isabel se resignan a participar. No por ganas, o nervios, sino por principios. Ambas siguen una dieta vegana y aunque respetan y entienden la prueba, prefieren no manipular ningún tipo de material animal. “No me representa y no quiero hacer la prueba” o “son mis principios y no todo vale para ganar” son algunas de las explicaciones que han dado Caterina e Isabel, que se quedan plantadas en sus mesas de trabajo.