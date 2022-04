Los espírutus llegan al taller de Maestros de la Costura, como no podría ser de otra manera, de la mano de Lili. La aprendiz más mística de la historia del programa se salvó de la prueba de expulsión, a pesar de haber perdido su medalla, su gran amuleto. Todo podría haber acabado en desastre, pero Lili se mantuvo positiva en todo momento. "Va a ocurrir un milagro", murmuraba antes de que comenzara la prueba de expulsión, en la que los aprendices tenían que crear cada uno un corsé. Lluís tenía una tarea por haber sido el mejor de la prueba por equipos: regalar 10 minutos extra a uno de sus compañeros que se estaban jugando su plaza en el programa. La afortunada fue su amiga Lili, que recibió de buena gana el tiempo de más.

Eduardo Navarrete pidió nada más empezar el imperdible, algo que dejó descolocada a Lili, que no descartaba hacerlo a lo largo de la prueba. Pero la aprendiz contaba con otra ayuda que nadie esperaba. "Hablo con Alexander McQueen y le digo que me de fuerzas", confesó. María Escoté no daba crédito a lo que estaba escuchando y le suplicó que invocara al diseñador para que les hiciera una visita en el taller de Maestros de la Costura.

"En mi casa hay muchos ruidos y yo siento que hay algo. Siempre que lo escucho digo: 'Alexander, ¿eres tú? ¡Deja de meterme miedo y ayúdame! Que tengo que conseguir trabajo, por favor'", reconocía. Pero no solo le pasa con Alexander McQueen, también con Coco Chanel... Diseñadores famosos y gente relacionada con la moda que ya ha fallecido.