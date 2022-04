Quien haya seguido de cerca esta quinta temporada de Maestros de la Costura sabrá que lo místico, los ‘poderes’ y la magia han estado muy presentes en el taller a lo largo de la edición. Esto es sobre todo cosa de Lili, que sin duda es la aprendiz más supersticiosa y nos habla de sus ‘piedras mágicas’, sus ‘oompa loompa’, los ovnis, las estrellas, y ahora del horóscopo. Pues bien, su compañero Borja que se está jugando la expulsión precisamente por su culpa, discrepa mucho de ella. Discrepa tanto en cuanto a sus creencias espirituales que ha empezado a decir cosas sin sentido: “A mí el horóscopo no me va, pero soy Aries, y si algo me va al Aries, Aries la cabra, Aries Satanás ehhh eso, arriba Aries, arriba Satanás y arriba las cabras”.

03.27 min Borja, el jedi de la magia blanca de Maestros de la Costura

Nos hemos quedado un poco descolocados con sus declaraciones, pero parece que tienen una explicación. Aunque no crea en los pronósticos del horóscopo, reconoce que es Aries, que su signo del zodiaco está representado por una cabra.

Lo de mencionar a Satanás, aunque sea bastante insólito, en este caso también tiene una explicación. En la fe cristiana Satanás es una figura malvada con cualidades malignas. Es básicamente el antagonismo de Jesús y en muchas ocasiones está representado como una cabra, un cabrón o un macho cabrío. De ahí las extrañas palabras de Borja que no se han entendido del todo bien, pero que quedan como una buena anécdota de Maestros de la Costura.