Coser y cantar todo es empezar, pero discutir ya es otro tema. En Maestros de la Costura hemos visto un poco de todo, desde la bonita relación de Lluís y Pablo hasta algún que otro pique. El último lo han protagonizado Lili, Borja, Navarrete e Isabel, un enfrentamiento en el que han saltado las chispas. El problema ha llegado en la prueba por equipos. Lili ha demostrado de sobra su valía con la técnica, y es que las estrellas la han acompañado y se ha convertido en la aprendiz que mejor ha realizado el arreglo encargado. ¿Su premio? Ser jefa de taller por partida doble, liderando tanto al equipo verde como al naranja.

Sin embargo, al acabar el tiempo del reto, Isabel se quejaba de la ayuda que les había dado la jefa del equipo: "Estoy enfadada porque, de los 140 minutos, nosotros hemos tenido quizás 15 minutos de Lili". "Tampoco hubiese sido de mucha ayuda", ha añadido Navarrete, ante lo que Lili ha explotado. " Tampoco te pases, Edu, eh ", se ha quejado ella. " Aquí no has hecho absolutamente nada . Hemos sido uno menos todo el rato", ha respondido él.

La noticia no le ha gustado mucho a Borja : "No veo yo muy bien a Lili para ser jefa de taller en dos equipos, porque vamos. La organización, el tal… Como se me ponga a mí ya con la verborrea de las estrellas, de los duendes y tal, vamos, se me va a hinchar la cara de mala leche y de todo". Borja, Navarrete e Isabel , con mandil verde, y Lluís, Pablo y Caterina , con el naranja, se han enfrentado en el reto, mientras que Lili ha estado yendo de un lado para otro tratando de dirigir a ambos equipos, una tarea a la que ya se había enfrentado en otro programa . "Oye, yo prefiero que la Lili casi mejor que se quede allí . Procurad llamarla lo menos posible", ha dicho Eduardo Navarrete a sus compañeros en un momento de la prueba.

Plot twist: la prueba no ha acabado

Pero, para sorpresa de todos, la prueba en realidad no ha acabado, ya que los jueces les han dado 15 minutos más para convertir los retales en complementos y que así no se desperdicie nada. Mientras Lili hablaba con Navarrete e Isabel sobre sus opciones, Borja se ha quejado de su aparición: "No, ahora no vengas. No has estado antes y ahora no tienes que estar". Ambos han acabado codo con codo en las máquinas de coser en un ambiente muy tenso.

"Sigue cosiendo. No pares, que ahora que te tenemos aquí, pues por lo menos dale caña, tía", le ha dicho el aprendiz repescado a Lili, que se ha disculpado. Sus palabras no han parecido servirle: "No me mates por lo que te voy a decir, pero es que no sé si lo sientes o no realmente, ¿sabes?". Lili no ha querido entrar al trapo, pero Borja ha continuado: "Por lo menos te has dado cuenta". "Sí, claro, yo me doy cuenta, ¿no ves que soy muy inteligente?", le ha respondido ella. "Lili, no va de inteligencias, va de tiempos", se ha aclarado el veterano. La tensión casi se puede cortar con un cuchillo. "Borja es idiota. Es que no le soporto. Es un poco maleducado. Últimamente está con una negatividad que no sé qué le pasa", se ha quejado Lili.