Cuando Lorenzo Caprile baja a coser al taller de Maestros de la Costura, el modista demuestra el gran talento que tiene para superar cualquier reto que implique diseñar y confeccionar un look espectacular. Sin embargo, Lorenzo es mucho Caprile, y no se queda atrás cuando se limita a supervisar el trabajo de los aprendices.

En la prueba de expulsión de esta semana, ha visitado el taller Bibiana Fernández. Raquel Sánchez Silva la ha presentado como "la novia de Maestros de la Costura", ya que la artista mantiene un romance permanente con el programa pues nos visita cada temporada. Esta vez ha acudido al taller con un vestido negro espectacular que nos ha dejado impresionados. Junto a María Escoté y a Raquel Sánchez Silva, Bibiana ha acudido a los puestos de costura de los aprendices para seguir bien de cerca cómo estaban afrontando el reto de plasmar un crossover de María y de Caprile en prendas únicas. Y justo en una de esas visitas a los puestos de costura, Lorenzo Caprile ha aprovechado para quitarle el sitio a Bibiana. "Levántate, que se tiene que sentar Bibiana", le ha dicho Raquel a Lorenzo al volver a su puesto. "¿Por qué? Yo cruzo las piernas mucho mejor que Bibiana", ha espetado Caprile algo molesto.

Acto seguido, Bibiana nos ha mostrado la manera de sentarnos con elegancia. "¿Sabes lo que te digo? Que me voy a poner una falda con una raja hasta aquí y te voy a demostrar que cruzo las piernas mejor que Bibiana", ha añadido Caprile. Ya sabemos que a Lorenzo cuando se le cruza algo, no para hasta conseguirlo. En esta ocasión no ha sido menos. El modista ha salido del taller y, para nuestra sorpresa, ha regresado con una falda con una abertura considerable. Al sentarse en el taburete de Bibiana y tratar de cruzar las piernas... ¡Caprile se ha quedado enganchado al colocar la pierna detrás del gemelo! "Ay, Dios mío, y ahora qué", ha dicho Lorenzo entre risas. Una vez más, Lorenzo Caprile nos ha sacado una sonrisa y es que le sobra talento para absolutamente todo.