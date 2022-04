Caterina siempre ha mostrado que su sensibilidad y su implicación en todas las pruebas. En más de una ocasión, los nervios le han jugado una mala pasada, pero poco a poco, Caterina ha demostrado que tiene mucho talento y un futuro prometedor en el mundo de la costura. En el octavo programa de Maestros de la Costura, Caterina nos ha abierto su corazón y nos ha explicado cuestiones muy personales.

Unas palabras muy bonitas hacia sus compañeros

Al igual que Lluís y Borja, Caterina se ha enfrentado al reto de confeccionar una prenda que combinara los estilos de María Escoté y de Lorenzo Caprile. Sin embargo, ella misma se ha dado cuenta de que no lo había conseguido. “Esto ha sido el final de error tras error”, ha destacado. Los nervios han impedido que Caterina terminara la prenda como ella quería. La aprendiz no ha sabido interpretar los tejidos y no ha podido plasmar la esencia de los jueces. A pesar de ello, Palomo ha aplaudido que por fin Caterina arriesgara y tratara de hacer algo diferente.

Dado el resultado, los jueces han decidido que no tenían que analizar de forma más minuciosa las prendas de los aprendices porque ya tenían un veredicto. Caterina se ha quedado a las puertas de la semifinal de Maestros de la Costura y se ha despedido del taller con un precioso mensaje a los jueces y a sus compañeros. Caterina ha agradecido a los jueces los consejos que le han dado y ha agradecido la acogida de la familia de Maestros de la Costura. También ha agradecido a su familia el apoyo que siempre le brinda. “No me llevo el maletín, pero me llevo amigos”, ha dicho a sus compañeros. “He sido muy feliz y creo que soy otra Caterina”, ha añadido.

Maestros de la Costura se queda sin su alcaldesa, pero estamos seguros de que le va a ir fenomenal fuera del talent. “Hemos visto una Caterina fuerte, ganando en seguridad. El talento está, por eso estás aquí. Tienes que trabajar eso, nosotros lo sabemos, creemos que has arrancado y todo va a ir muy bien”, ha destacado Raquel. ¡Hasta siempre, Caterina!