El octavo programa de Maestros de la Costura es un programa importante para Borja. En la tercera edición del talent, el vasco fue expulsado a las puertas de la semifinal en una prueba consistente en confeccionar una prenda en tendencia en tan solo 90 minutos. Por este motivo, Borja acudía a la prueba con miedo a la expulsión. “Si temo a algo es a largarme por el agujero por el que he venido”, ha contestado Borja. Para buscar a la suerte, Borja se ha vestido con un dos piezas azul turquesa. “He vestido de todo, me he hecho los Power Ranger todos, menos el azul”, ha añadido.

Borja tiene claro que merece ser finalista y va a poner todo su empeño en conseguirlo. María se ha interesado en conocer hasta dónde estaba dispuesto a llegar Borja para lograr pasar, por ahora, a la semifinal. “Si llego a la final me corto media melena”, ha prometido para sorpresa de jueces y aprendices. Cabe recordar que la melena de Borja es uno de sus sellos de identidad y que lleva seis años sin cortarse el pelo. “¿Por qué no ya raparte?”, ha preguntado María, queriendo ir más allá. “Yo soy un hombre de palabra y si llego al 10, lo que haga falta, pero raparme tampoco tanto”, ha respondido Borja. Para picarle un poco, Lorenzo Caprile le ha recordado a Borja que el verde en la costura no trae demasiada buena suerte.

De momento, en este programa, apostar por colores tan llamativos como el verde agua a funcionado a Borja. Eso y pedir el imperdible dorado para que Pablo le ayudara a encaminar la falda durante unos minutos. El aprendiz ha sabido captar la esencia de María Escoté y de Lorenzo Caprile y plasmarla en una capa rojo Caprile con un lazo en la espalda y una falda ajustada con un estampado floral en referencia a María. “Has hecho un buen trabajo”, ha indicado María. “Respira muy bien el ADN de Caprile y mío”, ha añadido la diseñadora. Estas dos piezas han dado a Borja el pase directo a la semifinal de Maestros de la Costura.