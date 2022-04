El 4 de octubre de 1997 todos los ojos estaban puestos en Barcelona. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se casaban en la catedral, acompañados de 1 500 ilustres invitados. La infanta Elena paseó del brazo de su marido, Jaime de Marichalar, con un sofisticado traje de Christian Lacroix, y muchos pensaron que iba a eclipsar a su hermana. Pero no fue así. El cortejo nupcial lo cerraron la infanta Cristina y su padre, el entonces rey Juan Carlos, pero todo el protagonismo se lo llevó el vestido de novia, un diseño de Lorenzo Caprile. Dada su relevancia, se llevó de Madrid a Barcelona en un furgón blindado.

El modista y su equipo tuvieron que trabajar en un tiempo récord y, además, lo hicieron con una enorme carga: la presión mediática. El estrés y las jornadas maratonianas fueron tan extenuantes que todos llevaban camisetas en las que se leía "Yo sobreviví al 4 de octubre”. Una de las anécdotas que descubrimos en 'Maestros de la costura' es que las mangas del vestido no eran las que Caprile quería. "Lleva un escote que en ese momento fue muy polémico, porque dejaba mucho hombro al descubierto", revela. "Y luego está la manga, que es mucho más ancha de lo que me hubiese gustado". ¿Qué ocurrió?

La crítica de Giorgio Armani

Se nota que Lorenzo Caprile no está contento con el resultado final. Mira fíjamente el vestido y se confiesa con Josie. La infanta Cristina sabía que ese día tenía que estar saludando a la gente una buena parte de la jornada: tanto en el paseo que daba junto a su padre, camino del altar, como el que daría tras la ceremonia junto a Iñaki, ya convertidos en marido y mujer. La gente se agolpaba en las calles por la que pasaría la infanta: del Palacete Albeniz a la Catedral, de la Catedral a la basílica del la Mercè, donde depositó su ramo de novia, y de allí, en un Rolls Royce descapotable, hasta el Palacio de Pedralbes, donde se ofreció al banquete. Por eso ella quería que la manga del vestido fuera cómoda y le permitiera libertad de movimientos. "De hecho, la manga me la criticó Armani. Y mira, ¡que Armani se haya fijado en algo que he hecho yo, aunque sea para criticarlo y decir que está mal....¡ Por lo menos se ha fijado!", recuerda. El vestido de la infanta Cristina comparte protagonismo en la sala con los vestidos de novia que llevaron en sus bodas doña Letizia, doña Sofía y la infanta Elena, obras de Manuel Pertegaz, el griego Jean Desses y Petro Valverde. En total cuatro joyas de la costura que hoy pueden verse, de cerca, en Aranjuez.