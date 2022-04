El perfecto maridaje: María Escoté y Lluís Mengual

Lluís es el ojito derecho de María Escoté. El aprendiz siempre se ha sentido "el protegido" de la diseñadora. Si bien es cierto que en alguna ocasión, María Escoté no ha dudado en lanzarle alguna crítica, esta siempre ha sido constructiva. Sabemos que los jueces quieren lo mejor para los aprendices y que su objetivo a la hora de corregirles o aconsejarles es siempre por una buena razón.

Existe una complicidad muy bonita entre ellos, pero hasta el momento, jamás habían compartido puesto de costura. En la prueba de expulsión, Lluís, Borja y Caterina se han enfrentado al reto de captar la esencia de Lorenzo Caprile y de María Escoté para plasmarla en un diseño. Lluís ha sido el mejor aprendiz de la prueba por equipos, por lo que los jueces le han otorgado el privilegio de contar con la ayuda de Caprile o María durante 15 minutos.

04.24 min El crossover de María Escoté y Lorenzo Caprile

El aprendiz ha intentado aguantar hasta el final de la prueba sin precisar esta ayuda. “Quiero demostrarles que he podido solo”, le ha dicho a la diseñadora. Aun así, la ha advertido: “Si voy a pedir a alguien, te voy a pedir a ti”. Esta petición se ha materializado unos minutos después. Lluís no ha querido hacer esperar más a María y, por miedo a no llegar a presentar la prenda a tiempo, ha recurrido a la ayuda de María Escoté. La diseñadora ha bajado al taller emocionada por coser junto a su querido aprendiz. Ambos se han coordinado a la perfección y María ha encaminado una parte del vestido confeccionado por Lluís.

“Después de Dolce & GabBanna, Vittorio e Lucchino, aquí os tengo a los dos, la nueva pareja de moda”, ha señalado Raquel para avisar a María y a Lluís de que su tiempo de coser en pareja terminaba. “María para mí es mi defensora y es una mujer llena de energía que busca solución a los problemas”, ha destacado Lluís cuando le han preguntado por la diseñadora. ¡Qué bien que se admiren tanto!

A la hora de presentar su prenda ante los jueces, Lluís ha puesto sobre el maniquí un vestido largo confeccionado con una licra con un estampado muy característico de María Escoté pero con un diseño que perfectamente podría estar en el taller de Lorenzo Caprile. “No me esperaba el toque Escoté-Mengual tieta”, ha indicado María al ver el chal que ha cosido Lluís con sus iniciales y las de María. Al ritmo de Julio Iglesias -porque Lluís es “un galán, un truhan y un señor”- los jueces han felicitado al aprendiz, que ha superado con mucho éxito la prueba de expulsión.