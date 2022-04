Encaramos la recta final de Maestros de la Costura con uno de los programas más especiales de cada edición. ¡Los familiares de los aprendices les han visitado por sorpresa! Después de ocho semanas totalmente centrados en el concurso, la visita de sus familias les da ese último chute de energía para llegar a la ansiada final. Además, siempre nos gusta ver a los aprendices con sus familiares, ya que nos permite conocerlos un poquito mejor. Eso mismo nos han pasado con Eduardo Navarrete, que ha tenido que confeccionar una prenda para su abuela Eduarda, y hemos visto una faceta del diseñador que aún no conocíamos.

La sorpresa ha llegado en el primer reto de la noche, en la famosa prueba de habilidad. El objetivo era terminar una camisa con puños, solapa y cuello, en tan sólo 30 minutos. La dificultad que se les presenta es que tienen que hacerlo sobre modelo. Y el toque emocional es que el modelo es prácticamente quién les ha criado. En el caso de Navarrete, es su abuela Eduarda. El aprendiz ni se lo podía creer, ni ha podido contener las lágrimas cuando la ha visto entrado en el taller.

Eduardo Navarrete cose para su abuela Eduarda en 'Maestros de la Costura' RTVE.es

Nunca antes habíamos visto a un Navarrete tan sensible, tan tierno, y en definitiva, siendo tan nieto. Su abuela Eduarda se lo ha dejado claro: “Te mereces que la abuela vaya dónde estés porque te quiero con locura, ponte contento que no te quiero ver llorar. Mira el dedal tan bonito que te he traído, con la virgen de Monserrat”.

La emoción y los sentimientos han invadido el taller de Maestros de la Costura e incluso a los jueces y a Raquel Sánchez Silva les ha costado retener las lágrimas. Resulta que Eduarda ha sido esencial en la carrera de Eduardo como diseñador. Porque además de ser su abuela, ha sido la persona que más ha confiado en él para que se dedique a lo que de verdad le gusta.

“Me dio el dinero para sacar mi colección de verano“

El aprendiz ha sacado a la luz un secreto que tenían entre abuela y nieto: “Me ha ayudado muchísimo. Ha sido complicado, cuando estás empezando necesitas mucho dinero y mis padres me lo han dado. Pero si que es cierto que en un momento estuvo la mujer una semana sin la dentadura cuando venían sus hijas, para justificar que había sacado el dinero del banco y no se lo dijo a nadie. Me lo dio a mí para sacar la colección de verano. Bueno ya se están enterando las tías por si no lo sabían”.

Eduardo Navarrete junto a su abuela Eduarda en 'Maestros de la Costura' RTVE.es

Técnicamente no ha sido de las pruebas más difíciles de Eduardo, pero la carga emocional ha sido muy fuerte y ha sido entrañable verle en un momento tan personal. Caprile lo reconocía enseguida, “estoy emocionado de ver cómo cuida y trata a su abuela” y Escoté se ha quedado incluso impactada: “Nunca le he visto tan feliz”.

04.29 min Eduarda, la estrella del taller de Maestros de la Costura

Finalmente, Eduardo y Eduarda han quedado en tercera posición. Pero sin duda, lo más importante ha sido la experiencia de él, pero sobre todo de ella. Ha concluido su visita encantada con su nieto y con todo el programa: “Yo no me esperaba, a esta edad, venir aquí. Pero madre mía, pero cuando me han dicho que venía a verte digo, ‘venga, colocarme los zapatos que ya me voy’. Y aquí estoy, muy contenta de las personas que he conocido… que educadas, qué graciosas, qué amabilidad. Todo lo tienen hijo. Están trabajando muy bien”.