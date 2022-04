Caterina es la última expulsada de Maestros de la Costura. Soñaba con llegar a la semifinal, pero tuvo que enfrentarse a una de las pruebas más difíciles que se recuerdan en el programa y no ha conseguido sacarla adelante. El objetivo era confeccionar y diseñar una prenda haciendo un cross over entre las firmas de María Escoté y Lorenzo Caprile. Es decir, un traje nuevo que respete las señas de identidad de las dos casas. Los nervios, las prisas, y la complejidad de la prueba han afectado directamente a Caterina, que no ha acabado la prueba, y su expulsión estaba decidida.

06.30 min Caterina concluye su paso por Maestros de la Costura

Ella misma ha reconocido que su prenda final ha sido error tras error, y que no se la pondría “ni de coña”. Y si normalmente es difícil despedirse de Maestros de la Costura, aún cuesta más cuando te has quedado a las puertas de la semifinal. A pesar de ello, la aprendiz se queda con todo lo bueno de un concurso que ha sido un sueño para ella: “Nunca me había imaginado llegar a Maestros de la Costura y mucho menos a un programa ocho. Entonces creo que mis compañeros se lo merecen muchísimo. No lo he hecho bien. Merecido me voy. Estoy triste, pero bueno, al final esto supone el principio de algo muy bonito. Ahora soy otra Caterina".

Una evolución progresiva Caterina ha tenido una evolución muy significativa a lo largo de estas ocho semanas. Ha ido de menos a más en el concurso su punto de inflexión fue la prueba de vestir a personajes caracterizados. Diseñó un vestuario totalmente adaptado a su modelo y empezó a creer de verdad en sus posibilidades de llegar a la final. 03.40 min El orgullo de Caterina al ver su trabajo en expulsión Nos ha demostrado que además de ser muy exigente consigo misma, también es trabajadora, perfeccionista, y fiel a sus principios. Se negó a participar en una de las pruebas ideadas por los jueces, en la que tenían que trabajar con pieles animales. Visiblemente afectada, y con todo el respeto del mundo, la aprendiz prefirió mantenerse al margen del reto porque sigue una dieta vegana, y no quiere manipular nada que venga del animal. 03.06 min Caterina e Isabel se niegan a coser con piel y ante