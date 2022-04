Borja cumple su promesa: Así es su nuevo look

Las promesas están para cumplirlas y Borja ha demostrado que él es de esas personas que verdaderamente las cumple. En el anterior programa de Maestros de la Costura, el aprendiz de comprometió a cortarse el pelo si llegaba al último programa de la edición. Lo dijo de viva voz, pero en el programa de esta noche, Raquel ha querido sellar el acuerdo por escrito. “Yo, Borja Hernández, me comprometo a cortarme la melena en Maestros de la Costura si paso a la final. Detalles: media melena”. El aprendiz no ha dudado en firmar e incluso ha señalado que lleva casi seis años sin cortarse el pelo.

03.05 min Borja se compromete a cortarse el pelo si es finalista

Para Borja, su larga melena negra es uno de sus principales sellos de identidad. La lució durante la tercera edición del talent y en su regreso al taller, todavía la mantenía. Tras la fantástica valoración de los jueces, en la que han reconocido su esfuerzo y el increíble resultado de su vestido inspirado en Yves Saint Laurent, Caprile le ha comunicado que se convertía en el tercer finalista de la quinta edición de Maestros de la Costura. Acto seguido, ha llegado la hora de ejecutar la promesa. Mientras Raquel ha abandonado el taller unos minutos para ponerse el vestido de Borja, los jueces han procedido a cortarle el pelo, no sin antes dejar unos segundos al aprendiz para sacudir la melena una última vez.

04.44 min Borja, henchido de placer al ver a Raquel con su vestido

“Yo quiero un mechoncito, que son seis años de pelo”, ha indicado Borja. “Un momento…¿y si le hacemos un flequillito ‘bakala’?”, ha preguntado María. Finalmente han optado por cortarle el pelo por encima del hombro. “Uy, se lo has cortado mogollón”, ha espetado María al ver el corte de Caprile. Estamos felices de que Borja haya pasado a la final y de que haya cumplido su promesa, pero eso sí, no cabe duda de que tendrá que hacer una parada técnica en la peluquería antes de regresar para la gran final de Maestros. “No sé si seréis los mejores jueces, pero los peores peluqueros seguro que sí”, ha añadido Borja. Tras este cambio de look totalmente inesperado… ¿se atreverá Borja a formular una última promesa en la gran final de Maestros de la Costura?