Que Lili es un poco 'bruja' no es ninguna sorpresa. Ya nos tiene acostumbrados a su magia y su conexión con diseñadores muertos, pero lo que nos ha dejado con la boca abierta es su ronda de aciertos en un solo programa. Parece que la joven aprendiz, convertida en finalista de Maestros de la Costura, está en racha y nada se le escapa, demostrando toda su intuición en esta penúltima entrega del concurso.

Sus aciertos no se han hecho esperar, y es que Lili ha comenzado la semifinal por todo lo alto. Con el diseñador Archie Alled-Martínez como invitado de la prueba de habilidad, los jueces han querido conocer en qué pensaban los concursantes que iba a consistir el primer reto de la noche. Tras un primer intento de Eduardo Navarrete, el turno ha pasado a Lili. "¿Qué dice hoy el cosmos?", le ha preguntado María Escoté. "¿Podrían ser bolsillos, quizás, de la chaqueta?", ha aventurado ella, causando un gran shock entre los jueces.

También adivina el expulsado

Pese a su fallo a la hora de predecir los equipos en la siguiente prueba de Maestros de la Costura, su intuición ha estado de vuelta a tiempo para el último reto de la semifinal: la expulsión. "¿Te atreves a pronosticar quién se quedará fuera de la final?", le ha preguntado Caprile. Lili ha aceptado, pero no ha querido decir en voz alta su presagio para no condicionar el resultado: "Como lo diga, a lo mejor es energía mala". En su lugar, la finalista lo ha apuntado en un papelito, custodiado por Lorenzo Caprile.

¿Pablo, Borja o Eduardo Navarrete? Su presagio se ha desvelado al final del programa, después de que Navarrete decidiese despedirse de Maestros de la Costura. ¡Y precisamente su nombre era el que Lili había apuntado antes de la prueba! Aunque ella no lo tenía muy claro, como decía antes: "Creo que la he pifiado un poco escribiendo lo que he escrito en el papelito porque al final me parece que me he equivocado total". Está claro que Lili está en racha, una intuición que comparte con su madre. "Yo soy brujita porque ella es brujita. He aprendido de ella", afirmaba la concursante en el programa anterior. ¿Le ayudarán las estrellas a brillar en la final de Maestros de la Costura? Lo descubriremos la semana que viene.