Pablo, Borja, Eduardo, Lili o Lluís, uno de ellos se despedirá de su sueño esta noche. Ya no queda nada para cerrar la quinta edición de Maestros de la Costura y los aprendices lucharán por llegar al último programa en una emocionante semifinal. Para ir abriendo boca, los concursantes tendrán que coser unos bolsillos de plastrón en una blazer. Para acompañarles en este reto estará como invitado el diseñador Archie Alled-Martínez. En la prueba por equipos el veredicto será individual. Los aprendices tendrán que reproducir dos vestidos de la última colección de The 2nd Skin Co. La prueba final estará dedicada a Yves Saint Laurent, un homenaje que será decisivo en el talent show y que contará con la visita de la estilista Alba Melendo. Los concursantes tendrán que interpretar un esmoquin femenino diseñado por el maestro de la moda y darle su propio toque personal para conseguir una plaza en la final y optar a alzarse con el maniquí dorado. ¡Que empiece la semifinal de Maestros de la Costura 2022!

SIGUE EN DIRECTO LA SEMIFINAL DE MAESTROS DE LA COSTURA 2022

22:10 - ¡Comienza la semifinal de Maestros de la Costura 2022! Borja, Pablo, Lluís, Eduardo y Lili, esta noche los cinco aprendices se juegan su paso a la final de Maestros de la Costura. "Compartir la final con Lluís para mí sería genial porque es una persona a la que aprecio mucho, aunque discutamos y nos piquemos, nos tenemos mucho cariño y para mí ha sido mi gran descubrimiento" asegura Pablo, uno de los grandes favoritos para ganar la edición, según Borja. Después de despedir a Isabel, todo puede pasar en el taller y los concursantes son conscientes de ello. 03.52 min "Borja me mira mientras duermo" Una confesión deja descolocados a los jueces. "Borja me mira mientras duermo y me hace ilusión", señala Lluís. "Es la única vez que se le ve buena persona", reconoce el bilbaíno mientras Eduardo no da crédito a lo que escucha. ¿Y lo mucho que vamos a echar de menos a los aprendices y sus historias?

22:20 - Alled-Martínez visita el taller de Maestros de la Costura En esta noche tan especial, visita el taller el diseñador Archie M. Alled-Martinez. Se trasladó a Londres cuando tenía 19 años y después a París: "Me sentía allí muy agusto". ¡Y notición! Será él el encargado de diseñar la próxima colección para Karl Lagerfeld. "Va a ser muy potente, una gamberrada en toda regla. Me hace mucha ilusión. Sale a la venta en junio", confiesa. ¿Quén es Archie Alled Martínez y qué va hacer con Karl Lagerfeld? RAFAEL MUÑOZ(@munoz_rafa) ¿A qué reto se enfrentarán los aprendices en esta primera prueba? ¡Lili es primera en adivinarlo! Tendrán que montar unos bolsillos de plastrón en una de las blazers de la mercería. "Tengo poderes, mi tercer ojo está siempre abierto, lo veo todo y veo que soy finalista", asegura. Para ello contarán con 20 minutos. Lorenzo Caprile se une a ellos para demostrar que sí se puede. ¿Lo conseguirán?

22:35 - La bronca de Caprile a Borja: "Es una falta de respeto" Lorenzo se toma la prueba con calma, mientras los aprendices se vuelven locos en la mercería. Tendrán que ser muy precisos para superar el reto. También muy hábiles, porque el tiempo corre en su contra. A Borja se le han olvidado los patrones, así que tendrá que arreglárselas para sacar su trabajo adelante como pueda. Pablo va un paso más allá y está envivando el contorno de su chaqueta. Caprile es el primero en terminar. "Me hubiera gustado cortarla al bies, pero no me ha dado tiempo", reconoce. 04.13 min Caprile abronca a Borja por no hacer bolsillos de plastrón ¡Hora de las valoraciones! El primero en presentar a los jueces su trabajo es Borja. "No veo los bolsillos", señala Lorenzo Caprile asustado. Según las explicaciones del aprendiz, todo se debe a una confusión, ya que no escuchó bien de qué se trataba el reto. "No es de recibo en una semifinal, por respeto a todos los compañeros que se han quedado atrás", le responde. "Yo he ido a por los vivos porque no me gustan los bolsillos de plastrón", dice Borja, que intenta justificar de alguna manera su trabajo sin salir bien parado. "Don Creíque y Don Penséque son familia de Supertonteque", sentencia Caprile notablemente enfadado.

22:45 - El roce de Lluís con Alled-Martínez: "Me cae mal" Tampoco ha entendido bien el reto Lluís, que enseña a los jueces sus bolsillos de ojal. "¿Estás intentando salvarlo o no te has enterado de qué iba o sí sabías y has hecho un poquito lo que te ha dado la gana?", le pregunta Archie M. Alled-Martinez, que se ha quedado a las valoraciones. "Yo creo que aquí queda palpable que para nuestra profesión tienes que escuchar y, sobre todo, querer entender. A partir de ahí, tienes que mostrar una actitud un poco más humilde", añade. Lluís no se queda callado y le suelta: "Este chico no me cae bien". María Escoté le reprocha su falta de educación respecto al invitado, que tampoco se corta en decir lo que piensa: "Esta actitud te la puedes permitir con un resultado un pelín mejor del que presentas hoy. Ha mordido más de lo que podía masticar".

22:50 - Pablo, ganador de la primera prueba Borja se queda con el quinto puesto, mientras Lluís ocupa el cuarto lugar. Lili acaba satisfecha entrando en el top 3, con la medalla de bronce. Eduardo se conforma con la de plata y Pablo resulta ganador. "Este primer puesto me llena de energía para entrar en la prueba por equipos, pero sí que es verdad que lo de ser jefe de taller no me gusta, pero es una buena oportunidad para mejorar lo que hice la vez anterior", apunta el valenciano.

23:05 - Última prueba por equipos Los aprendices afrontan la última prueba por equipos de la edición. Para su sorpresa, los equipos ya están formados. Los dos mejores de la prueba, Eduardo y Pablo, trabajarán juntos, mientras que el resto, Lili, Lluís y Borja, formarán otro grupo. Por haber sido el mejor, Pablo tiene la oportunidad de robar un aprendiz al equipo contrario y se lleva a Lili. No habrá jefes de taller y el veredicto será individual. "Queremos que haya cinco líderes", les advierte Lorenzo Caprile antes del inicio de la prueba. "No me da miedo, pero es verdad que me tengo que hacer escuchar", reconoce Lili. 04.58 min Pablo, siempre fiel al 'kaos magic' Antes de ponerse manos a la obra, los aprendices reciben la visita de los creadores de The 2nd Skin Co, Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández. Tendrán que recrear dos impresionantes looks de la marca, un vestido y un dos piezas, ambas muy complejas. Para ello contarán con 130 minutos y ¡una sola máquina para coser!