Chanel inspira en su visita a un instituto: así ha sido su charla

Muy pronto Chanel pondrá rumbo a Turín para participar en Eurovisión, donde cantará "SloMo", pero nuestra representante en el festival no ha querido perder la oportunidad de inspirar a otras generaciones. Después de actuar este miércoles en los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, Chanel ha visitado esta mañana el IES Josefina Aldecoa de Alcorcón para hablar con sus alumnos en una charla de la Fundación Inspiring Girls. Ha confesado encontrarse "nerviosa, pero con un montón de ganas" ante su participación en el festival. "Tengo muchísimas ganas de que llegue ese 14 de mayo para poder disfrutar y para poder enseñar todo lo que llevamos trabajando durante tanto tiempo", ha asegurado.

Una charla con estudiantes

La Fundación Inspiring Girls, organizadora de este acto, pone en contacto a las niñas con mujeres referentes para aumentar su autoestima y ambición profesional. ¿Qué mujeres han sido referentes para Chanel? La artista ha mencionado a su profesora de baile -"ella me inculcó la disciplina", ha afirmado-, su madre y su abuela. También se ha abierto sobre las opiniones que ha recibido de otras personas por su trabajo: "Me han juzgado muchas veces por dedicarme a lo que me he dedicado, cosa que no me ha influido en absoluto en mi camino". "Me duermo por las noches satisfecha porque estoy haciendo lo que me gusta y encima es mi profesión", ha contado esta cantante, actriz y bailarina a los alumnos del IES Josefina Aldecoa.

Chanel en el IES Josefina Aldecoa de Alcorcón

Su trabajo le ha dado disciplina, un elemento que ha destacado en la charla, en la que también han estado presentes María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Eva Mora, Jefa de la Delegación Española, y Marta Pérez Dorao, directora de Inspiring Girls España. "Estoy acostumbrada a trabajar, a ensayar, a tenerlo todo pulidísimo para que ya lo tenga en mi cuerpo y lo único que me quede sea disfrutar", ha dicho Chanel, que parte la recta final a Eurovisión como una de las favoritas de la OGAE Poll.