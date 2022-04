Chanel triunfa en la London Eurovision Party con "SloMo"

Londres se ha rendido ante el "SloMo" de Chanel. La representante de España en Eurovisión 2022 ha brillado como nunca ante un público que no ha parado de aplaudir durante los tres minutos de actuación. Chanel Terrero y su equipo de baile han vuelto a triunfar, esta vez sobre el escenario de la London Eurovisión Party.

En este segundo concierto previo al festival de Eurovisión, Chanel ha pisado el escenario con fuerza. Con su actuación, la española ha demostrado por qué es una de las favoritas a alzarse con el micrófono de cristal en Turín. La sala de conciertos del Hard Rock Café de Londres se ha venido arriba desde el instante en el que la representante española ha entonado su mítico "Let's go".

Chanel se ha metido al público británico en su bolsillo desde el primer momento gracias a su energía, talento y carisma. ¿Nos asegurará esta gran actuación los primeros 12 puntos para Chanel? Tendremos que esperar hasta el 14 de mayo para descubrirlo.

La ganadora del Melodifestivalen 2022 ha emocionado al público londinense con su interpretación de "Hold me closer" . La sueca Cornelia Jakobs ha hecho un pase impecable del tema con el que representará a Suecia en el certamen europeo. La gran rival de Chanel es una de las favoritas para alzarse con la victoria en Turín y lograr la ansiada séptima victoria de Suecia en Eurovisión .

Las baladas de Ochman y Sheldon Riley emocionan al público británico

Dos de las actuaciones más emocionantes de la noche las han protagoniado los representantes de Polonia y Australia. El polaco Krystian Ochman ha interpretado la balada "River" con un directo tan perfecto que sonaba igual que la versión de estudio. El de Polonia es otro de los favoritos a alzarse con el micrófono de cristal el próximo 14 de mayo, antes tendrá que participar en la Segunda Semifinal, en la que por cierto vota España.

La otra gran balada de la noche la ha traído el australiano Sheldon Riley. El ganador del "Australia Decides 2022" ha interpretado su conmovedora "Not the same". El tema, que habla sobre el hecho de aceptar que todos somos diferentes, ha sonado con fuerza esta noche en el Hard Rock de la capital británica.