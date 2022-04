Chanel y Sam Ryder se intercambian elogios en la London Eurovision Party

Tras dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus, Londres ha vuelto a celebrar su tradicional concierto previo al certamen europeo. Antes del concierto, que se celebra esta tarde a partir de las 20:00 hora española, la London Eurovision Party ha albergado esta mañana el encuentro con los medios donde las más de 20 delegaciones se han reunido en el Hotel Hard Rock de la capital briánica.

Sheldon Riley de Australia, Jeremise Makiese de Bélgica, Brooke de Irlanda, Lum!x y Pia Maria de Austria o Stefan de Estonia han sido solo algunos de los concursantes de Eurovisión 2022 que han pasado por el micrófono de RTVE. En el encuentro también ha estado el anfitrión de la fiesta, el británico Sam Ryder, quién nos ha hablado sobre sus inicios en Tik Tok y sobre el honor de representar a su país en Turín.

Pero sin duda una de las más aclamadas ha sido Chanel. La representante de España en Eurovisión 2022 se ha mostrado feliz y emocionada por participar en este evento que reune a la mitad de los participantes que el próximo mes de mayo lucharán por alzarse con el micrófono de cristal. La española nos ha contado cómo está viviendo la experiencia eurovisiva a poco menos de un mes de subirse al escenario del Pala Alpitour de Turín.

Uno de los momentos más especiales de la mañana ha sido el primer encuentro entre Chanel Terrero y Sam Ryder, representante del Reino Unido en Eurovisión con el tema "Space Man". Los dos se han intercambiado elogios y buenas palabras.

El británico es uno de los favoritos para alzarse con el triunfo el próximo mes de mayo. Sam Ryder, que comenzó su carrera musical en la plataforma de vídeos Tik Tok, luchará el 14 de mayo por la sexta victoria del Reino Unido en el festival. El inglés nos ha contado también cómo se siente tras la buena acogida que ha tenido su canción "Space Man".

Otro de los invitados estrella de este segundo concierto eurovisivo de la temporada ha sido Sheldon Riley. El representante de Australia en Turín 2022 no ha querido perderse este evento a pesar de los más de 15.000 km que separan las dos islas. El australiano, que cantará "Not The Same" en la Segunda Semifinal de Eurovisión, nos ha hablado sobre el significado de su canción. "Mi canción habla sobre el hecho de aceptar que todos somos diferentes".

Los representante de Austria tampoco han querido perderse la London Eurovision Party. Lum!x y Pia Maria cantarán en mayo la electrónica "Halo", una canción fresca y animada que contrastará con la gran cantidad de baladas que participan este año en Eurovision. La cantante austriaca ha dicho al respecto que "después de una pandemia, es hora de disfrutar todos juntos". El DJ Lum!x también comparte ese mensaje de optimismo.

Uno de los momentos más divertidos de la jornada lo ha protagonizado Pia Maria. La austriaca ha bromeado con los fans españoles sobre la "posibilidad de ser un holograma". Sin embargo, "lo ha desmentido" en un video que ha compartido desde la cuenta oficial de Eurovisión RTVE.

El belga Jérémie Makiese nos ha hablado sobre la responsabilidad de representar a su país en el Festival de Eurovisión. También nos ha contado cómo se siente ante las buenas críticas de "Miss You", tema con el que intentará clasificar a Bélgica a la final del certamen europeo. Jérémie nos ha hablado también sobre el mensaje que hay detrás de su canción. El belga también ha confesado que tuvo que renunciar al fútbol para participar en Turín: "Hay veces en la vida en la que uno tiene que tomar decisiones y tuve que elegir entre el fútbol y Eurovisión".

La irlandesa Brooke, que ya participó en la Barcelona Eurovision Party, tampoco ha querido perderse el gran concierto que su país vecino ha organizado. Con la de Irlanda hemos hablado de los motivos por el que decidió hacer cambios en su canción. "El revamp era necesario, necesitaba unos ajustes"