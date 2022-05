Un día menos para disfrutar de la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2022. Y un día más en el que el escenario del Alpa Alpitour acoge a los artistas antes de las semifinales para que preparen sus puestas en escena. Si ayer os mostramos las imágenes de los primeros ensayos de Eurovisión 2022 con las puestas en escena y el vestuario de Kalush Orchestra, Ronela Hajati, Citi Zēni o Monika Liu, entre muchos otros, hoy os traemos las novedades de la segunda jornada eurovisiva de esta 66.ª edición del certamen europeo.

Los ensayos son una oportunidad para que el equipo de escenario practique la configuración de los accesorios y la puesta en escena de cada artista en los 45 segundos que disponen para armar los decorados y el escenario de cada delegación. Por eso es muy importante que todo esté a punto. Y después del eurodrama de ayer, en el que se rompió el mecanismo de los arcos del escenario de Eurovisión 2022, esperamos que no haya más imprevistos. Vamos con el repaso de los ensayos de la segunda mitad de los países concursantes en la primera semifinal de Eurovisión 2022, que se celebra el 10 de mayo en Turín. El orden de hoy es el siguiente: Portugal, Croacia, Dinamarca, Austria, Islandia, Grecia, Noruega y Armenia.

Para la puesa en escena Maro ha elegido, al igual que en la final del Festival da Cançao 2022 , estar rodeada de cinco mujeres . Eso sí, esta vez están de pie y no medio sentadas sobre un taburete. Se situán a modo de cículo para encajar el rítmo íntimo y onírico de la canción mientras que de telón de fondo se destacan los colores azul y morado , presentes en la iluminación y sus prendas. Además, Portugal ha sido el primer país en hacer uso de la máquina de humo en Eurovisión 2022 , usando un blanco de niebla que llega hasta los tobillos de Maro.

Portugal ha sido el primer país en subirse a ensayar al escenario la suave balada "saudade saudade" , una canción que apela a "un sentimiento de añoranza, melancolía o nostalgia supuestamente propio del temperamento portugués o brasileño", que Maro interpreta a la perfección con un ambiente chillout encantador. No hay una forma de traducir "saudade" al inglés y es una manera perfecta de empezar la segunda jornada: de manera tranquila.

Además de este impresionante look, Mia ha elegido a tres bailarinas contemporáneas para marcar una narración lírica con mucho movimiento. Una puesta en escena muy diferente del resto de sus contricantes en la primera semifinal de Eurovisión 2022, donde Croacia aprovecha al máximo el uso del enorme escenario de Alpa Alpitour de Turín.

Y llega la hora del ensayo de Dinamarca. Ellas son Reddi : Siggy (voz), Ida (bajo), Agnes (guitarra) e Ihan (batería). Esta girl band debuta en Eurovisión con lo que parece una balada suave al principio, pero que se atreve con mucho más. Según Reddi, "The Show" es un tema que trata de atreverse a hacer lo que uno quiera sin importar el género, ya que no hay muchas bandas femeninas en Dinamarca.

La canción de Systur, "Með Hækkandi Sól" , significa "con el sol naciente" , por lo que literalmente se han esforzado en evocar la mañana después de una noche de música techno. Han combinado looks elegantes a lo años 60 con estilos retro. ¿Es Eurovisión 2022 la edición más retro hasta la fecha? Muchos son los candidatos que se han inspirado en estas vestimentas para sus actuaciones. La actuación de Islandia destaca por sus armonías y los gráficos brillantes de fondo en tonos rojizos.

Amanda Georgiadi, como una princesa en Eurovisión 2022

La candidata de Grecia es la sexta candidata en subirse al escenario de Turín para ensayar su balada "Die Together". Este año es el género que más abunda en la 66.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión. La canción de Amanda es muy actual para los tiempos que corren, donde habla de un año lleno de emociones, entre las que destaca el miedo.

Amanda Gerogiadi Tenjford representa a Grecia con "Die Together" en una puesta en escena realmente interesante. Si el año pasado la delegación eligió un fondo y bailarines llenos de croma, este año han apostado por sillas vacías sobre un fondo azul. También el año anterior el look de Stefania dio que hablar y el de Amanda no va a ser menos: luce un vestido largo de color blanco plateado.