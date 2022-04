La UER ha aprovechado el running order para anunciar que el próximo 7 de abril se pondrán a la venta las entradas para el Festival de Eurovisión 2022. Los tickets para los shows podrán adquirirse a través de la página web italiana 'Ticketone'. A lo largo de la semana se irán anunciando más detalles.

“#TicketsOfBeauty for all the Eurovision Song Contest 2022 shows will go on sale next Thursday 7 April! ��



ℹ️ More info shortly!

��️ https://t.co/GKfdQ2Vk0N

-#Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/n0VziwZTBO“